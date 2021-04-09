أول تعليق من أسما شريف منير بعد انفصالها: «مش هتمنى له التعب حتى لو اتأذيت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت الإعلامية، وخبيرة التجميل، أسما شريف منير عن صمتها عقب انفصالها عن الفنان الشاب محمود حجازي، حيث عقبت على الأمر عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت الإعلامية صورة جديدة لها، معلقة: «دايماً لما اتنين بيسيبوا بعض كل واحد فيهم بيبقى عايز التاني يحس إنه تعبان من غيره، أو في حال أوحش، عشان يعرف يعدي ويقوم، هكدب عليكم لو قلتلكم محستش كده!! بس بما اني مركزة مع تجربتي المرة دي عشان فعلاً عايزه اتعلم واقوي بجد، قعدت احلل الإحساس ده بكل تفاصيله لحد ما وصلت إن لو فعلاً الواحد في يوم حب ازاي ممكن يتمنى لحد حاجة زي دي، ايه الأنانية دي؟ حتي لو اتأذيت ليه اوصل اني اتمنى ان الشخص التاني يتعب عشان يحس بقيمتي!! ده احساس مؤذي وده مش طبعي، فاهذبت نفسي ولومتها وقلت لنفسي ان لو ده اختبار من ربنا يبقي لازم الواحد يكون قده! مش كلام وخلاص».

وتابعت ابنة الفنان شريف منير: «وتكون النهايات اخلاق مش ادعاء ، لكل ست في نفس الموقف لو حسيتي بكده اقفي مع نفسك! وقفي نفسك، وغيري التفكير ده من جذوره و دعي الخلق للخالق، ركزي في ازاي تقومي بطريقة صحية واتمني لغيرك اللي تتمنيه لنفسك عشان ‏{‏‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏} ‏سامحي حتي لو مش انتي اللي غلطانه، ان الله غفور رحيم (لا تنسوا الفضل بينكم)».

انفصال أسما شريف منير

كانت أسما شريف منير، شاركت رسالة غامضة، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثارت بها الجدل، حول انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، خاصة بعد مسحها لجميع صورهما.

وجاءت الرسالة التي نشرتها «أسما» قائلة: «صدمات كتير في حياتي الفترة دي عمالة تحصل والحمد لله أكيد خير طبعًا بس حقيقي من أصعب الفترات اللي عديت بيها ولسه بعدي كذا شخص اتصدمت فيه ناس قريبة أوي أوي ليا مع إني عمري ما أذتهم لكن هما أذوني بكل سهولة».