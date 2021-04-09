أول رد من والدة «طفل المنصورة» بعد ضربه بالقلم: «ابني من وقتها تعبان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل إحدى المتاجر في منطقة ميت حيدر التابعة لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وثقت عدسات الكاميرات، لحظة تعدي رجل على طفل صغير يدعى «سامح»، حيث صفعه على وجهه وأسقطه أرضًا على الفور، بعدما طلب منه الطفل إزاحة سيارته التي تقف في منتصف الطريق.

مقطع صادم وثق عن طريق مروة ماهر، صاحبة شركة إدارة وتسويق، التي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداوله الرواد بشكل قوي.

والدة «طفل المنصورة»: حسبي الله ونعم الوكيل

من جانبها، علقت إسراء محمد، والدة الطفل صاحب الـ 9 سنوات، مؤكدة أن نجلها يعاني من حالة نفسية سيئة منذ الواقعة، التي حدثت أمس، قائلة: «أنا وأبوه كما بنكشف على إخواته البنات الصغيرين، عندنا 3 بنات غيره، وأصلًا إحنا شغالين وعايشين في الجراج».

وتابعت والدة «طفل المنصورة»، خلال حديثها لـ «هُن»: «طلعت لقيت ابني مرمي على الأرض ونايم وماسك راسه وتعبان، وحكى لنا اللي حصل، الراجل ضربه بالقلم عشان قاله يشيل عربيته، أنا جوزي سايس، وسامح كان واقف لحد ما نكشف على إخواته، وحصله كدة».

كانت حالة من الغضب سيطرت على أهالي المنصورة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو، يظهر اعتداء بالضرب من رجل كبير على طفل صغير، داخل أحد المولات بالمدينة.

أظهر مقطع الفيديو المتداول، لحظة اعتداء الرجل على الطفل، عن طريق صفعه ليسقطه أرضًا، بعد مرور ثوان معدودة على حديثهما معًا.