«عمل فعل فاضح».. فتاة من أسيوط تتهم شاب بالتحرش بها «ضربته وعملت محضر» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في وضح النهار، داخل إحدى مناطق محافظة أسيوط بالصعيد، تعرضت إحدى الفتيات من مركز الفتح بأسيوط، تُدعى «تسنيم. أ.م» لواقعة تحرش داخل «ميكروباص»، بعدما قام أحد الركاب بفعل فاضح أمامها، وفقًا لقولها، حيث اتهمته بقيامه بفعل فاضح أمامها، والتي حاولت توثيق الأمر من خلال عدة مقاطع فيديو، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأظهرت المقاطع مكان الواقعة، كما كشفت الفتاة عن وجهها، التي غطته الجروح، مشيرة إلا إنها نتيجة تلقينها المتحرش بالضرب.

الضحية تسرد الواقعة: كان لابس جلابية وعمل فعل فاضح

وتواصلت «هن» مع صاحبة الواقعة «تسنيم»، التي أكدت أن الأمر حدث يوم 5 أبريل، بعدما استقلت ميكروباص في الصباح، حيث قام أحد الركاب بالجلوس بجانبها، بينما انشغلت هي بالبحث على الإنترنت، قبل أن تندلع مشاجرة بين السائق وأحد الركاب، ليقرر المتهم استغلال الأمر: «كان لابس جلابية بلدي واسعة، يعني مش هتبين اللي عمله، لكن مفتوحة من ناحية الجيب، فجأة لقيته عمل فعل فاضح، وبيحاول يبصلي، ويغطي نفسه من الركاب».

محاولة تصوير فاشلة وقعت فيها الفتاة، فلم تجد سوى تلقينه بالضرب:«حاولت أصوره بالتليفون خد باله، وجري ناحية الباب عشان ينزل لكن مسكته من الشال، ونزلت وراه ضربته، وقعت على وشي وأنا بحاول ألحقه لكن مسكتش وقررت أضرب فيه».

وتابعت الفتاة خلال حديثها: «في رجالة جم وحاولوا يساعدوني افتركوه سارقني، أول ما قلت لا اتحرش بيا سابوه، ومهتموش، لكن أنا مسبتش حقي».

بلاغ للشرطة وحيلة للقبض على المتهم

لم تكتفي «تسنيم» بضرب المتهم، لتقرر إبلاغ الشرطة التي جاءت على الفور، وفحصوا مكان الواقعة، ليعثروا على هاتف المتهم: «من تليفونه عرفوا يجيبوه، كان بيتصل عليه، والضابط رد وبلغه إنه لاقاه وهنا قدروا يقبضوا عليه أول ما جه، وطلع اسمه «حمدان. ف»، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، حيث أرفقت الفتاة صورة للمتهم.

واختتمت الفتاة: «أهلي طلبوا مني اتوقف، وشايفين إن ده عيب ومينفعش، لكن أنا مش هسكت ولا هسيب حقي، ولازم كل بنت تتصرف كده».

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