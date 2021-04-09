6 أدلة تثبت أن قلة النوم تفقدك القدرة على إنقاص وزنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعتقد أن النظام الغذائي والتمارين الرياضية يمثلان الإجابات الواضحة إذا أردنا إنقاص الوزن، فمن المحتمل جدًا أن نفقد الوزن إذا أردنا اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، ولكن هناك أشياء أخرى يمكننا القيام بها للمساعدة في إنقاص الوزن المطلوب أو تحقيقه، وهو الانتباه لوقت النوم، وفقًا لما ذكره موقع health.kompa.

فإذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فإن مقدار النوم الذي تحصل عليه لا يقل أهمية عن نظامك الغذائي وممارسة الرياضة، هذا وقد يحرم الكثير من الناس من النوم، مما يؤثر على عملية انقاص الوزن، وفي السطور التالية الأسباب التي تجعل قلة النوم عائقًا لانقاص الوزن، والتأكيد على أهمية النوم الكافي لتحقيق ذلك.

1.قلة النوم عامل خطر رئيسي لزيادة الوزن والسمنة

قد تم ربط عادات النوم القصير بمؤشر كتلة الجسم المرتفع وزيادة الوزن، وتم الكشف عن هذا في دراسة نشرت في مجلة التغذية السريرية والرعاية الأيضية في عام 2013، احتياجات نوم الناس تختلف، ولكن في الدراسات العامة نظرت في التغيرات في وزن الجسم عندما ينام الناس أقل من سبع ساعات كل ليلة.

ووجد تحليل كبير نُشر في مجلة Journal of the Sleep Research Society في عام 2008 أن قصر مدة النوم يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة بنسبة 89٪ لدى الأطفال و 55٪ لدى البالغين، كما يمكن أن تتفاقم العديد من اضطرابات النوم، مثل انقطاع النفس أثناء النوم، بسبب زيادة الوزن، لذلك يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى زيادة الوزن مما قد يؤدي إلى انخفاض جودة النوم.

2. قلة النوم تزيد من الشهية

لقد وجدت العديد من الدراسات أن الأشخاص المحرومين من النوم أبلغوا عن زيادة في الشهية، هذا على الأرجح بسبب تأثير النوم على اثنين من هرمونات الجوع الهامة، الجريلين واللبتين، وجريلين هرمون يفرز في المعدة ويشير إلى الجوع في الدماغ، وترتفع مستويات هذا الهرمون عندما لا تأكل أي على معدة فارغة، وتنخفض بعد تناول الطعام.

أما هرمون اللبتين هو هرمون يفرز من الخلايا الدهنية، ويعمل هذا الهرمون على قمع الجوع ويشير إلى الشبع في الدماغ، فعندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، فإن جسمك ينتج المزيد من هرمون الجريلين ويقلل من اللبتين، مما يجعلك جائعًا ويزيد من شهيتك.

ويميل هرمون الكورتيزول إلى الارتفاع إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم. الكورتيزول هو هرمون التوتر الذي يمكنه أيضًا زيادة الشهية.

3. قلة النوم تزيد من تناول السعرات الحرارية

وجد أن الأشخاص المحرومين من النوم يميلون إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية، فأظهرت دراسة أجريت على 12 رجلاً أنه عندما سُمح للمشاركين بالنوم أربع ساعات فقط، تناولوا ما معدله 559 سعرًا حراريًا إضافيًا في اليوم التالي، مقارنةً بالوقت الذي سمح لهم فيه بالنوم ثماني ساعات.

وقت الاستيقاظ الطويل وحده قد يزيد أيضًا من فرصة الشخص لتناول الطعام، هذا صحيح بشكل خاص عندما يقضي وقت الاستيقاظ غير نشط مثل مشاهدة التلفزيون، ويمكن أن تؤدي قلة النوم أيضًا إلى زيادة تناول السعرات الحرارية من خلال التأثير على قدرتك على التحكم في أحجام الحصص.

4. قلة النوم تقلل من معدل الحرق أثناء الراحة

في الواقع، سيحرق جسمك أيضًا السعرات الحرارية أثناء نومك، فقلة النوم يمكن أن تقلل من معدل ضربات القلب لديك، وفي الوقت نفسه، ومن المعروف أن عدم النوم خلال 24 ساعة يمكن أن يقلل بنسبة 5٪ من معدل الأيض أثناء الراحة والذي ينخفض مرة أخرى بنسبة 20٪ بعد تناول الطعام.

5. يمكن أن يؤدي النوم إلى زيادة النشاط البدني في اليوم التالي

قلة النوم يمكن أن تسبب التعب أثناء النهار، مما يقلل من احتمالية أن تكون متحمسًا وأقل دافعًا لممارسة الرياضة، بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للشعور بالتعب في وقت مبكر أثناء التمرين، فوجدت دراسة أجريت على 15 رجلاً أنه عندما يفتقر المشاركون إلى النوم، تنخفض كمية وكثافة نشاطهم البدني.

6. النوم الكافي يساعد على منع مقاومة الأنسولين

الأنسولين هو هرمون ينقل السكر من مجرى الدم إلى خلايا الجسم لاستخدامه كطاقة، عندما تصبح الخلايا مقاومة للأنسولين، يترك المزيد من السكر في مجرى الدم وينتج الجسم المزيد من الأنسولين لتعويضه.

الأنسولين الزائد يجعلك أكثر جوعًا ويطلب من الجسم تخزين المزيد من السعرات الحرارية على شكل دهون، وتعتبر مقاومة الأنسولين بحد ذاتها مقدمة لمرض السكري من النوع 2 وزيادة الوزن.

في إحدى الدراسات، سُمح لـ 11 رجلاً بالنوم أربع ساعات فقط على مدار ست ليالٍ. بعد ذلك، وجد أن قدرة أجسامهم على خفض مستويات السكر في الدم انخفضت بنسبة تصل إلى 40 في المائة، فيشير هذا إلى أن الحرمان من النوم لعدة ليالٍ يمكن أن يتسبب في مقاومة الخلايا للأنسولين.