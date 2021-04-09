من بينها تناول الماء.. 9 أشياء احذر القيام بها في الليل قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يواجه معظم الأشخاص مشكلة في النوم، ولكن أسباب قلة النوم لا تتعلق دائمًا بالمشكلات الصحية، ولكن بعض العادات المسائية التي تبدو طبيعية بالنسبة لنا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على نومنا بل وتسبب الأرق، كما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1- التدخين:

تمامًا مثل الكافيين، للنيكوتين تأثير محفز على أجسامنا، إذ يزيد من ضربات القلب وضغط الدم ويحفز نشاط الدماغ، وكل هذه العمليات لا تساهم في الحصول على نوم صحي، حتى إذا كنت تنام، فإن جودة نومك لن تكون مرضية، بالإضافة إلى أن المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالأرق من الأشخاص الذين لا يدخنون.

وإذا كنت لا ترغب في الإقلاع عن التدخين ، فحاول ألا تدخن قبل ساعة ونصف إلى ساعتين من النوم، وسيساعدك ذلك على النوم بشكل أسرع وسيكون نومك أكثر صحة.

2- ممارسة التمارين الرياضية:

بشكل عام، ممارسة الرياضة لها تأثير جيد على نومنا، لأنها يمكن أن تساعدنا على النوم بشكل أسرع وتخفيف التوتر، لكنها تعمل فقط إذا أنهيت تمرينك 3-4 ساعات أو حتى 6 ساعات قبل الذهاب إلى الفراش، ولكن إذا كنت قد عدت للتو من صالة الألعاب الرياضية وذهبت إلى الفراش مباشرة، فلن يسمح لك جسدك المستيقظ بالنوم.

3- تناول الماء:

كمية قليلة من الماء قبل النوم مفيدة لجسمك، ولكن إذا كنت تشرب الكثير من الماء، فمن المحتمل أن تستيقظ وتجد أن عينيك منتفخة في الصباح، هذا لا يعني أن عليك التوقف عن تناول الماء في المساء، ولكن كل ما تحتاجه هو التجربة ومعرفة الكمية المناسبة من الماء الذي لن يسبب مثل هذه المشاكل، يقول الأطباء، بشكل عام، أن كوب ونصف من الماء يعتبر هو المعيار لمعظم الأشخاص.

4- القيلولة:

يمكن أن يكون للقيلولة وممارسة الرياضة تأثير إيجابي على نومك إذا اخترت الوقت المناسب، وللنوم جيدًا في الليل، يمكنك أن تأخذ قيلولة بين 1 ظهرًا و 4 عصرًا، ولكن إذا أخذت قيلولة في المساء، فإنك تفسد روتينك اليومي، مما يعني أنه سيكون من الصعب النوم في الليل.

5- الانخراط في الأنشطة الإبداعية:

غالبًا ما يُعتبر الفن وسيلة جيدة للراحة، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا عندما يتعلق الأمر بنوع الراحة التي تحتاجها قبل النوم، إذا كنت ترسم أو تكتب أو تعزف على آلة موسيقية، فسيكون عقلك نشيطًا للغاية، لهذا السبب إذا بقيت مستيقظًا لوقت متأخر، فمن المحتمل أن تظل مستيقظًا حتى الصباح، وتتطلب الأنشطة الإبداعية الكثير من الجهد، هذا هو السبب في أنه من الأفضل تجنب أي نشاط دماغي رائع قبل ساعة واحدة من الذهاب إلى الفراش، ويمكنك قراءة كتاب أو التأمل بدلاً من ذلك.

6- استخدام الأجهزة الإلكترونية:

يوصى بإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول والهاتف لأن هذه الأجهزة تصدر ضوءًا ضارًا بنومك، لذا من الأفضل أيضًا تجنب استخدام الهاتف قبل النوم.

7- تناول الحبوب:

بعض مضادات الاكتئاب لها تأثير الحبوب المنومة وبعضها يجعل نظامنا العصبي أكثر يقظة، ولا تساهم المسكنات أيضًا في الحصول على نوم صحي، وإذا كان عليك تناول حبوب معينة، فاسأل الطبيب عن أفضل وقت للقيام بذلك، ويجب عليك أيضًا التعرف على جميع الآثار الجانبية لأن معظمها يسبب اضطرابات في النوم.

8- الشعور بالتوتر:

لا تساهم العواطف العاصفة في النوم السليم، لذا إذا كنت ترغب في مشاهدة الأخبار أو المجادلة مع شخص ما على الإنترنت قبل الذهاب للنوم، فلا تتفاجأ إذا لم تستطع النوم.

9- النوم مع الحيوانات الأليفة:

يحب العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة النوم مع حيواناتهم وهذا ليس شيئًا جيدًا، أولاً ، تختلف أنماط نوم الحيوانات عن طريقة نوم البشر، ويكون نوم الحيوانات الأليفة أقصر ويغيرون أوضاعهم أكثر من الأشخاص مما قد يتسبب في استيقاظك أثناء الليل، ثانيًا، يمكن أن يكون لجزيئات الجلد والفراء تأثير سلبي على صحتك ونومك، حتى لو لم تكن لديك حساسية من الحيوانات.