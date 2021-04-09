مأذون زفاف أبوجبل يكشف عن كواليس الصورة الشهيرة: «العروسة السبب»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

باتت هي الصورة الأشهر خلال حفل زفاف، حارس مرمى الفريق الأول، لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد أبوجبل، المأذون يتوسط العروسين، وهو يتبادل الضحكات مع العروس الجزائرية ملكة الجمال، الأميرة سمارة يحيي، بينما يضحك الأخير جانبًا، وعلى الفور ظل الرواد يتداولون الصورة بشكل كبير على مواقع «السوشيال ميديا».

مأذون زفاف أبوجبل يكشف كواليس الصورة مع ملكة جمال الجزائر

أكد الأستاذ خالد خليفة، المأذون الشرعي، الذي عقد قران أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، أن سبب تلك الصورة، كانت العروس، حينما تحدثت باللغة الفرنسية: «اتكلمت فرنساوي، وبصيت لأبو جبل عرفت إنه مش فاهمها، ومش عارف اللغة، فضحكت وكذلك هي وهو، والصورة اتلقطت كده».

إشهار قبل عقد القران

وأشار المأذون الشرعي، خلال حديثه لـ«هن» إنهم أشهرا الزواج قبل عقد القران، وذلك لاختلاف جنسيات العروسين: «رحنا الشهر العقاري الأول أشهرنا العقد، لأن العروسة جزائرية، وبعدها كتبنا الكتاب، كان فرح مليان بهجة، والحضور كانوا مبسوطين ومباركين للعروسين».

غياب لاعبي الأهلي

وأوضح خالد خليفة، المأذون الشرعي، أن لاعبي الأهلي لم يحضروا الحفل، بسبب استعدادتهم لمباراة اليوم أمام سبمبيا، على عكس لاعي الزمالك: «لاعيبة الأهلي غابوا لأن عندهم معسكر وماتش، لكن اللي جم معظم لاعيبة الزمالك، قبل ماتش يوم السبت».

حفل زفاف أبو جبل

وعقد محمد أبو جبل، حارس نادي الزمالك، قرانه، مساء أمس، الخميس،على ملكة جمال الجزائر الأميرة سمارة يحيي، بأحد فنادق التجمع.