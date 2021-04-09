«حب تجاوز الـ70 عاما».. حكاية الأمير فيليب والملكة إليزابيث الثانية من زواجهما حتى وفاته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفي اليوم، الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 99 عامًا، بحسب ما أعلنت الصفحة الرسمية للعائلة المالكة البريطانية في تغريدة لها عبر حسابها على «تويتر».

ونعت العائلة المالكة رحيل الأمير فيليب بحسب ما جاء في البيان، الذي أعلنه قصر باكنجهام، قائلًا: «أعلنت جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة».

لمدة طالت عن الـ70 عامًا، عاش الأمير فيليب برفقة زوجته الملكة إليزابيث ثانية في القصر الملكي، وتعد هذه الزيجة من أطول الزيجات التي شهدها القصر الملكي، بعدما نجح الزوجان في إبعاد الأضواء عن حياتهما الخاصة.

شهد زواج الأمير فيليب من الملكة إليزابيث الثانية، بعض الصعوبات في بدايتها، بدليل أنه قدم عدة تضحيات من أجلها، ويرصد «هن» في التقرير التالي محطات من الزواج الملكي:

بداية تعارف الفتاة «إليزابيث» و«فيليب»

في عام 1939، كانت الابنة إليزابيث، وهي في عمر الـ13 عامًا، في جولة رفقة والديها الملك جورج السادس والملكة إليزابيث «الملكة الأم»، وهناك قابلت الابنة الأمير فيليب للمرة الأولى، وسرعان ما أعجبت به وبدأت في توطيد علاقتهما، وتبادلا الخطابات بينهما.

ورغم صلة القرابة البعيدة التي ربطت «إليزابيث» و«فيليب»، إذ أنهما من أبناء العمومة من الدرجة الثالثة، لكن وجدت بينهما أيضًا بعض الفروق الاجتماعية، فـ«فيليب» تربى وسط العامة وعمل في غسيل الأطباق، بينما «إليزابيث» تعيش في الأجواء الملكية وقواعدها الصارمة.

معارضة الملك جورج السادس

تبدل توطيد العلاقات بينهما إلى قصة حب رفضها في البداية الملك جورج السادس، إذ كان ذلك أمر غير مرحب به بين العائلات الملكية، لكن «إليزابيث» تمكنت من إقناع والدها والموافقة على ارتباطهما.

ووضع الملك فيليب شرطه، أن تبقى علاقاتهما هادئة ولم يعلنا عنها إلا بعد إتمام «إيزابيث» عامها الـ21، وهو ما تم بالفعل، وأعلنت خطبتهما.

حفل زواج فيليب وإليزابيث

في 20 نوفمبر1947، وتحديدًا في كنيسة وستمنستر، التي شهدت حفل زفاف إليزابيث الثانية وفيليب، الذي أصبح دوق إدنبره رسميًا، في حفل بثته المحطات الإذاعية.

وكان لفستان «إليزابيث» قصة طريفة، إذ أن القماش المصنوع منه الفستان من سوريا، إذ طلب وقتها القصر الملكي من سفارة سوريا في لندن، الحصول على وب من «البروكار الدمشقي».

وتم إحضاره بالفعل وتميز برسمته وعليه «عصفوري حب»، يقبلان بعضهما وهو ما يعرف اليوم بنقشة الملكة، وأرضيته بيضاء وأجنحة العصافير من الذهب عيار 12 قيراط.

بعد وصول القماش إلى إنجلترا قام المصمم نورمان هارتنيل، بتحويل القماش إلى فستان الزفاف، وهو المحفوظ حاليًا في المتحف الملكي في قصر باكنجهام.

تضحيات الأمير فيليب للعائلة المالكة

يقال إن وقت الزفاف، كانت العائلة المالكة على خلاف مع عائلة الأمير فيليب، لذلك لم يسمح لهما بحضور حفل الزفاف وأيضًا أشقائه الثلاثة.

وقتما حصلت «إليزابيث الثانية» على اللقب الملكي، وأصبحت الملكة، أصدرت قرار بالاحتفاظ باسم «وندسور» على العائلة المالكة، الذي أزعج دوق إدنبره كثيرًا، إذ أن لا يحق له إعطاء اسمه لأبنائه، إذ قال وقتها: «إنني الوحيد بهذه الدولة الذي لا يحق له إعطاء اسمه لأولاده».

كانت حياة إليزابيث الثانية وفيليب ليست كأي زوجين بعد زفافهما، فالتزما بقواعد الملكية، وعاش كل منهما في غرفة نوم خاصة به، حتى يشعر كل منهما بخصوصيته.