قبل محمد أبو جبل.. مشاهير تزوجوا من ملكات الجمال «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حفل عائلي عقد محمد أبو جبل، حارس نادي الزمالك، قرانه بأحد فنادق التجمع على ملكة جمال الجزائر الأميرة سمارة يحيي، ليلحق بعدد كبير من المشاهير تزوجوا من ملكات جمال.

سمارة يحيي زوجة أبو جبل، تنحدر أصولها من مدينة بومرداس شمال الجزائر، شاركت في أكثر من مسابقة للحصول على لقب ملكة جمال، وفي مطلع شهر مارس عام 2020 أعلن منظمو المسابقة سحب لقب «ملكة جمال العرب» لسنة 2019 منها وذهب إلى وصيفتها في المسابقة فريال حمامة.

زواج محمد أبوجبل من ملكة الجمال الأميرة سمارة، سبقه عدد من المشاهير الذين تزوجوا أيضًا من ملكات جمال سابقة، ويرصدها «هن» في التقرير التالي:

عماد متعب ويارا نعوم

عماد متعب نجم الأهلي الأسبق، ويارا نعوم، ملكة جمال مصر لعام 2008، من هذه النماذج أيضًا، إذ تزوجا قبل سنوات، بعد قصة حب بينهما.

وفي لقاء سابق، لعماد متعب، في «أون سبورت إف إم»، كان لزوجته يارا نعوم، جانب من الحديث، فهي دائمة ما تعطيه النصائح باستمرار حول أدائه في التحليل الرياضي: «يارا دائمًا ما توجه لي النصائح بشكل مستمر حول أدائي كمحلل للمباريات ومظهري أمام الكاميرا، فأنا دائمًا أستمع لكل الآراء من حولي وأحاول تطوير نفسي وأستمع لرأي زوجتي».

وأوضح متعب في حديثه عن النصائح التي توجهها له زوجته: «نصائح زوجتي تكون في مطالبتي بعدم التحدث بشكل سريع، وتقليل حركة اليد أثناء الحديث، وبعض التفاصيل الخاصة بملابسي أمام الكاميرا».

وفي رسالة أخرى حملت الغزل والرومانسية وجهها عماد متعب، لزوجته بمناسبة عيد ميلادها، إذ نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

كانت الرسالة الرومانسية التي وجهها «عماد» لزوجته «كل سنة وأنت أغلى وأجمل وأحلى حاجة شوفتها في حياتي عشان الدنيا بالنسبالي أتغيرت من بعد معرفتك، وربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك يا كل حياتي».

وليد توفيق وجورجينا رزق

«جمعتنا قصة حب مجنونة استمرت 5 سنوات، دون أن يعلم أحد بذلك، سافرنا معا على متن أول طائرة إلى القاهرة»، هكذا تحدث الفنان وليد توفيق، عن علاقته بزوجته جورجينا رزق، ملكة جمال الكون، خلال لقاء إعلامي سابق له.

وكان اللقاء الأول الذي جمع بين وليد وملكة جمال الكون، أثناء زيارته لمصر للمرة الأولى، وقبل صعوده للطائرة، فوجيء بوجود سجادة حمراء، ومشروبات فاخرة على الطائرة، وتعجب من حفاوة ذلك الاستقبال، ولم يكن يعلم أن هذا الاستقبال كان لملكة جمال الكون عام 1971 اللبنانية جورجينا رزق.

وتوطدت علاقتهما بعد ذلك، حتى عرض عليها الزواج، وذكر وليد: «تلقّت جورجينا عروضاً للزواج من أربعة رجال يملكون جميعهم طائرات خاصة، لكن سبحان الله منذ التقينا لم نواجه أي عائق وصولاً إلى زواجنا، وخصوصاً أنها كانت معتنقة الدين الإسلامي بسبب زواجها الأول».

عاصي الحلاني وكوليت بولس

في عام 1995 تزوج الفنان عاصي الحلاني من كوليت بولس، ملكة جمال لبنان لعام 1989، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء وهم الوليد، ماريتا، دانا.

وظهرت «كوليت» في تصوير أحد أعمال الفنان عاصي الحلاني، في فيديو كليب أغنية «بعشقك»، وشاركت الزوجة برفقة أبنائهما الثلاثة في تصوير الأغنية، وظهروا في مشاهد من حياتهم اليومية، وهو الفيديو الذي تم تصويره خلال انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، وما فرضته الحكومة اللبنانية وقتها من حظر تجوال لفرض الإجراءات الاحترازية.