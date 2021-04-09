«العدسة» توثق.. آخر ظهور للأمير فيليب لحظة مغادرة مستشفى بلندن «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وثقت عدسات الكاميرات آخر ظهور للأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 99 عاما، وجاء آخر ظهور للأمير خلال مغادرته لأحد مستشفيات لندن بعد تعافيه من وعكة صحية تعرض لها.

«الأمير فيليب»، أمضى شهرا متنقلا بين مستشفى لندن ومستشفى آخر، بسبب مرضه بالتهاب في البداية ثم إجراء عملية جراحية في القلب.

وفاة الأمير فيليب

وكان قصر قصر باكنجهام في المملكة المتحدة، أعلن، اليوم الجمعة، أن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، توفي صباحا في قلعة وندسور عن عمر يناهز 99 عاما.

وفي البيان الصادر عن القصر: «تعلن جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب، دوق إدنبرة». وأن الأمير فيليب الذي نُقل إلى المستشفى مؤخرا، توفي بسلام هذا الصباح في قلعة وندسور».