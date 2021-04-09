اليوتيوبر أحمد حسن عن أجواء أول رمضان في دبي: زينب هتعمل محشي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته «زينب»، متابعيه بمقطع فيديو عبر صفحته على «فيس بوك»، أثناء سفرهما إلى دبي، حيث يعتزمان قضاء شهر رمضان الكريم فى دولة الإمارات للمرة الأولى.

ووثق الـ«يوتيوبر» أحمد حسن، لحظة شراء مستلزمات رمضان من دبي، معلقا: «شهر رمضان السنة دي مختلف معانا، لأنه أول شهر رمضان علينا واحنا بره مصر، الاجواء هنا مختلفة في شهر رمضان» و «زينب أول مرة هتعملي محشي، فهتعيشوا معانا اجواء رمضان مختلفة، هنشتري كل حاجة مكسرات وتمر وقطايف ولحوم وفراخ ومحاشي وخضار».

بينما ظهرت زوجته زينب في الفيديو معلقة: «ريحة رمضان في مصر مختلفة في كل حاجة، وهنشتري كل حاجات رمضان من هنا».

سفر أحمد حسن وزينب

ومنذ نحو شهر، أعلن أحمد حسن وزوجته زينب، لمتابعيهما عبر مقطع فيديو على قناتهما الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، قرار مغادرة مصر نهائيًا، قبل أن يعودا في مقطع فيديو آخر بعدها ليؤكدا أن سفرهما إلى دبي «مجرد فسحة».

زينب «تخلع الحجاب» فى السفر

وفاجأت زينب المتابعين مؤخرًا، بخلع الحجاب مجددًا، وظهرت بالشعر الأسود والخصلات الخضراء، في لوك مختلف وغير معتاد، الأمر الذي دفع البعض لانتقادها بسبب هذا المظهر، خاصة إنها خلعته للمرة الثانية.