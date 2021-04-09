كواليس فرح «أبوجبل وسمارة»: جهزنا في أسبوع ومحمد قالي اعملي اللي عايزاه «فيديو وصور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«التحضير لم يستغرق أكثر من 10 أيام وأبو جبل طلب تنفيذ كل ما تطلبه سمارة»، بهذه الكلمات كشف منظم الحفلات الشهير، أحمد ياسين، في تصريحات خاصة لـ«هن» كواليس حفل زفاف محمد أبو جبل لاعب نادي الزمالك، والجزائرية الأميرة سمارة يحيى.

«التحضيرات كلها كانت بين أسبوع أو 10 أيام بس، وأبو جبل كان صعب جدا يرد علي هاتفه، بسبب التمرينات وانشغاله طول الوقت»، كما «أن أبو جبل هو من تواصل معى، وطلب منى التجهيز لإقامة الحفل».

سمارة هي من اختارت ديكورات الفرح

«الورد الأبيض، وكل الديكورات التي تم استخدمها لعقد قران محمد أبو جبل، وسمارة يحيى هي من اختيار العروسة، حيث طلب أبو جبل من منظم الحفلات أحمد ياسين، تنفيذ كل ما تطلبه سمارة، فكانت كلها من ذوقها واختيارها: «قبلها بيومين بالظبط عرفنا المعاد تحديدا امتى، وبناء عليه بدأنا الشغل كله»، و«نال التنفيذ أعجاب سماره وكتبت عنه مراجعة جيدة».

أبو جبل هو اللى اختار المأذون

«أبو جبل هو من اختار المأذون، حيث شاهد فيديو سابق له، وطلبه بالاسم، وكان يطلق عليه «المأذون الفرفوش»، وجاء من الإسكندرية خصيصا لكتب الكتاب في القاهرة».

وابتكر المأذون حيلة كوميدية، بأن ألبس العروس والعريس كلبش فور كتب الكتاب، ما جعله يضفي بهجة على الحدث: «الناس كانت مبسوطة بيه جدا، وعمل حاجات ظريفة».

حضور الفرح

ومن بين الحضور لحفل الزفاف نجم نادي الزمالك، شيكابالا، كما حضر «ممدوح الشناوي وهيثم نبيل وزوج كارمن سليمان»، بالإضافة إلى عدد كبير من لاعبي كرة القدم، والمشاهير والنجوم.