«بنت الزاوية الحمراء وريماس».. وقائع «اغتصاب وتحرش» بأطفال في أسبوع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«تعددت الأطفال والتحرش واحد»، عدة وقائع تحرش واغتصاب مأساوية بحق أطفال شهدتها مصر، مؤخرا، كان أخرها ما شهدته منطقة الزواية الحمراء قبل أيام إثر تحرش عاطل في العقد الثالث من عمره بطفلة 10 سنوات داخل مدخل أحد العقارات.

«هذا الأسبوع»، ضبطت عدة حالات تحرش جميع ضحاياها من الأطفال، ويستعرض «هُن»، أبرز تلك الوقائع.

الطفلة ريماس

خرجت ببراءتها لشراء العيش لأسرتها، كعادتها كل يوم لكن ذلك اليوم اختلف عن سابقيه حيث اجهت الطفلة ريماس، 8 أعوام، مصيرا مأساويا انتهى بوفاتها في منطقة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

حاول المتهم فى الواقعة التعدى على الطفلة ريماس، لكن مقاومتها له دفعته إلى التخلص منها بقتلها ليتم العثور على جثتها مسجاة على السلم، بينما تجمهر الأهالي أمام العمارة التى يسكن فيها المتهم، مطالبين بالقصاص، كما انتشرت قوات الأمن لتفض تجمهر الأهالى وتم القبض على الجاني، وإخراج جثة الطفلة من العمارة ودخولها مشرحة المستشفى حتى تم دفنها.

وصلت الطفلة إلى المستشفى جثة هامدة، مع وجود طعنات في الظهر والبطن، وكدمات متفرقة في الوجه واشتباه في نزيف داخلي.

عامل يتحرش بطفلة داخل كشك

اقدم «عادل. ع» 54 عاما، من منطقة سخا فى محافظة كفر الشيخ على التحرش بطفلة داخل كشك.

وتم اكتشاف الواقعة بعد ورود بلاغ إلى قسم شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة عن تقدم «علاء الدين. ا. م»، 65 عامًا، موظف بالمعاش، بلاغ يتهم فيه «عادل. ع. ح»، 54 عامًا، موظف، بالتحرش بابنته الصغيرة بالقوة داخل كشك يملكه بحي سخا.

وأوضح بلاغ والد الطفلة، أن الجيران في المنطقة أبلغوه بسماع صوت استغاثة طفلته داخل كشك المشكو في حقه، واكتشفوا تحرشه بها بالقوة من خلال ملامسته أماكن حساسة في جسدها.

ضحية التحرش بالزواية الحمراء

واقعة اعتداء ثالثة هذا الأسبوع كانت بطلتها طفلة أيضا في منطقة الزواية الحمراء، بعدما أقدم عاطل في العقد الثالث من عمره على التحرش بطفلة 10 سنوات داخل مدخل عقار.

وتم القبض على مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف أمام جهات التحقيق بمحاولة التحرش بالطفلة.