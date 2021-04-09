في أحدث ظهور.. نور عمرو دياب بـ«الفوشيا والأزرق».. «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فى إطلاله «غريبة كعادتها»، مرتدية ملابس باللونين الفوشيا والأزرق، شاركت نور عمرو دياب متابعيها بصور جديدة نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرا».

أحدث ظهور لنور

ارتدت نور بلوفر صوف من اللونين الأزرق، والفوشيا، ووضعت ماكياج عيون بنفس الألوان، وربطت شعرها بـ«توك» بنفس اللون، ما جعل إطلالتها شديدة الشبه بفتاة الجوكر المعروفة باسم «هارلي كوين».

وكتبت نور في تعليق على الصور: «ستايل فتاة التسعينيات»، ليتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، عبر «الإعجابات والتعليقات»، والتي من بينها: «هارلي كوين العرب»، و«قمر يا نور»، و«جميلة ربنا يسعدك بقى».

نور عمرو دياب

يشار إلى أن نور عمرو دياب تعد من أكثر المتفاعلين مع الفناننة دينا الشربيني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم الانفصال بين والدها الهضبة عمرو دياب، والشربيني، لكنها كثيرا ما تعلق لها وتبدي إعجابها بالصور، فى تعبير عن حبها لدينا الشربيني.

من هي هارلي كوين

«هارلي كوين» هي شخصية خيالية تظهر في القصص المصورة التي تقوم بنشرها «دي سي كومكس»، فهي عدوة باتمان، حيث تم ابتكار الشخصية من قبل بول ديني و‌بروس تيم، وظهرت لأول مرة في سلسلة الرسوم المتحركة «باتمان» في سبتمبر 1992.