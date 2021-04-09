الإفتاء تجيب على «حكم صيام الحامل في رمضان؟»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تنتاب السيدات «الحوامل» الحيرة بشأن الرأى الشرعى حول إمكانية صيامهن من عدمه، ومدى تأثير الصيام على الجنين.

حكم صيام الحامل في رمضان

دار الإفتاء تفيد بأن الحامل يمكنها الصيام طالما أن ذلك لن يؤثر سلبًا على صحة الحامل أو جنينها أوالمرضع وولدها: وأنه يمكن للحامل أو المرضع الإفطار إذا كان الصيام سيؤثر على صحتها وصحة الجنين أو الطفل فقد جاء في سنن ابن ماجه أن أنس بن مالك قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف نفسها أن تفطر وللمرضع التي تخاف على ولدها».

على الحامل والمرضع استشارة الطبيب المشرف على حالتها للتأكد من عدم وجود ما يمنع صومها وللتأكد من عدم تأثر الجنين بالنسبة للحامل أو الرضاعة بالنسبة للمرضعة بالصيام.

وأنه لا يجوز للمرضعة أن تصوم بعد ولادتها مباشرة لأنها تدخل في مرحلة «النفاس» التي تستمر لمدة أربعين يومًا، حيث يستمر نزول دم النفاس وخلال هذه الفترة لا يجوز لها الصيام أو الصلاة.

الأطعمة المفيدة للحامل في رمضان

ومن الوجبات المفيدة للحامل في رمضان كما ذكرها موقع «healthy line».

3 ثمرات

على الحامل تناول 3 ثمرات من التمر، مع كوب من العصائر الطبيعية، لتعويض الجسم السكريات المفقودة، وإعادة التوازن للجسم.

السلطة الخضراء

تساعد السلطة الخضراء في وجبة الإفطار على سد حاجة الجسم من المعادن الغذائية والفيتامينات.

البروتينات

يجب الحرص على تناول الأغذية التي تحتوي على البروتينات الضرورية للجسم، مثل الدجاج واللحم والسمك وغيرها من البروتينات.

تناول الخبز البلدي

يعتبر الخبز البلدي من الأغذية المفيدة للحامل في رمضان.