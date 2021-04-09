تقترب من المليار جنيه.. أغلى 10 قصور تم بيعها وشرائها في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتخذ بعض المشاهير من العقارات استثمارًا لهم إلى جانب امتهانهم بمجالاتهم سواء كان الفن أو مجالات أخرى، ليحققوا الثراء منها، خاصة وأنهم يعيشون في منازل أو قصور تقدر بملايين الدولارت، ليعيشوا فيها ومن ثم بيعها بأسعار خيالية.

في حين أن عام 2021 كان عامًا معقدًا من الناحية المالية، فقد تمكن العديد من المشاهير من الاستفادة من التغييرات الدراماتيكية لزيادة ثرواتهم بشكل كبير، بهذه الثروة الإضافية، اشترى العديد منهم منازل جديدة، هاربين من المدن بينما يتأقلمون مع العمل الجديد من المنزل.

باع العديد من هؤلاء المشاهير منازل بملايين الدولارات في المراكز الرئيسية في نيويورك ولوس أنجلوس، وانتقلوا إلى ولايات جديدة، ومن بين المشاهير الذين انتقلوا، باع هؤلاء العشرة منازلهم المميزة والجميلة واشتروا شيئًا جديدًا، وفيما يلي أهم 10 قصور للمشاهير تم بيعها أو مرتبة حسب السعر، وفي تقرير نشر بموقع therichest.

-ليلي كولينز.. بيفرلي هيلز (220 مليون جنيه)

باعت النجمة السنمائية الشهيرة ليلي كولينز مؤخرًا منزلها مقابل 13.5 مليون دولار في أواخر مارس من هذا العام، ما يعادل حوالي 220 مليون جنيه، وهو القصر الذي يقع في مجتمع بيفرلي هيلز الشهير، ويحتوي على أربع غرف نوم وخمسة حمامات، وتم تصميمه من قبل مهندس هوليوود المشهور عالميًا جون إلجين وولف، المعروف بعمله في تصميم منازل لنجوم مثل كلارك جابل وجودي جارلاند وبوب هوب.

يقع المنزل قبالة Sunset Blvd مباشرةً، ويتميز بوسائل الراحة مثل مكتبة وبار كامل وغرفة طعام رسمية وملعب تنس.

-باميلا أندرسون.. ماليبو (219 مليون جنيه)

تجمع هذه الخاصية المطلة على المحيط بين المناظر الطبيعية لماليبو مع الطراز الحديث والقائم على التكنولوجيا للمجتمع الناشئ حديثًا، وأدرجت أندرسون- عارضة الأزياء الشهيرة، منزلها في السوق مقابل 14.9 مليون دولار في مارس من عام 2021، ما يعادل 219 مليون جنيه.

تراكمت قيمة المنزل المكون من أربع غرف نوم وأربعة حمامات منذ شرائه لأول مرة في أوائل عام 2000، عرضت في البداية بمبلغ 1.8 مليون دولار، وكانت قد أدرجت المنزل في السوق في عام 2013 مقابل 7.75 مليون دولار، الآن بعد ثماني سنوات، طلبت 14.9 مليون دولار، أي ما يقرب من ضعف السعر الأصلي الذي طلبته.

مات ديمون.. لوس أنجلوس (329 مليون جنيه)

يقع منزل الممثل والنجم السينمائي مات ديمون في منطقة باسيفيك باليسايدز في ماليبو في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وقد أدرج منزله في السوق مقابل 21 مليون دولار في يناير من عام 2021، ما يعادل 329 مليون جنيه المنزل الذي تبلغ مساحته أكثر من 13 ألف قدم مربع يحتوي على سبع غرف نوم وعشرة حمامات وكائن في أحد أكثر الشوارع المرغوبة في لوس أنجلوس.

يقع على أكثر من نصف فدان من الممتلكات الخاصة، وهو واحد من أكبر المنازل في حي أبر ريفييرا المرغوب فيه.

توني جونزاليس.. بيفرلي هيلز (109 مليون جنيه)

أدرج نجم NFL Hall of Fame توني جونزاليس مؤخرًا منزله في مجتمع بيفرلي هيلز مقابل 28 مليون دولار أي ما يعادل 439 مليون جنيه، بعد أن اشترى المنزل في الأصل في عام 2016 مقابل 7.1 مليون دولار أي 109 مليون جنيه، قام جونزاليس وزوجته، DJ October Gonzalez ، بتجديد العقار ، وإضافة ملعب تنس ومسبح مذهل.

القصر الذي تزيد مساحته عن 12 ألف قدم مربع يزيد الآن عن ثلاثة أضعاف حجم المنزل الأصلي في مساحته. اكتسب هيكلها الشهير أيضًا ميزة في Los Angeles Times في عام 2020.

د.بول ناصيف.. بيل اير (502 مليون جنيه)

ناصيف معروف بكونه أحد الأطباء الرائدين في المسلسل التلفزيوني الواقعي القائم على الجراحة التجميلية "بوتشيد أون ذا إي"!، وفي مارس من عام 2021 ، أدرج منزله الذي تبلغ تكلفته 32 مليون دولار وهو ما يعادل 502 مليون جنيه، بينما كان لا يزال قيد الإنشاء، من المتوقع أن يتم الانتهاء من المنزل في موعد أقصاه يونيو أو يوليو من عام 2021.

يقع المنزل الجميل في ملكية خاصة ومعزول بسياج محاط بالأشجار الطبيعية، ويحتوي على سبع غرف نوم وثمانية حمامات كاملة، مما يجعله مكانًا مثاليًا للعائلة لتجاوز الوقت المتبقي من الحجر الصحي، يضم أكثر من 12 ألف قدم مربع من مساحة المعيشة ويقيم على أكثر من 1.3 فدان من الأرض.

توم برادي وجيزيل بوندشين.. بروكلين (510 مليون جنيه)

أدرج بطل سوبر بول توم برادي وزوجته عارضة الأزياء جيزيل بوندشين منزلهما في ماساتشوستس في عام 2020 مقابل 32.5 مليون دولار وهو ما يعادل 510 مليون جنيه، تم شراؤه مؤخرًا، هذا المنزل الذي تبلغ مساحته أكثر من 12 ألف قدم مربع يحتوي على خمس غرف نوم وسبعة حمامات.

يحتوي المنزل على العديد من العناصر الفريدة بما في ذلك غرفة النبيذ وصالة رياضية خاصة ومنتجع صحي وساونا مع مساحة للتأمل، بالإضافة إلى دار ضيافة ومطبخين منفصلين، تشتمل المساحة أيضًا على العديد من الساحات ومساحة للممر تسع أكثر من 8 سيارات.

تيم ماكجرو وفيث هيل .. (549 مليون جنيه)

تم إدراج منزل مطربين الريف لأول مرة في فبراير من عام 2021 بسعر الطلب البالغ 35 مليون دولار، وهو ما يعادل 549 مليون جنيه، ويقع هذا العقار المنعزل في جزيرة الباهاما، ويضم مسكنًا يزيد مساحته عن 6 آلاف قدم مربع يحتوي على أربع غرف نوم وخمسة حمامات وبرج مراقبة لمشاهدة غروب الشمس والعديد من الأجنحة للضيوف.

تم عرض المنزل الأيقوني كقصة غلاف في مجلة Architectural Digest في عام 2017 والتي استكشف فيها التجديدات التي أكملها الزوجان هناك، وتتكون الجزيرة التي تبلغ مساحتها 20 فدانًا في الأصل من أكثر قليلاً من كوخ، وهي متصلة بنظام متقن من الكابانات والشرفات الأرضية المغطاة، مما يجعلها متاهة معقدة تستحق المزيد من الاستكشاف.

توم كروز .. تيلورايد (926 مليون جنيه)

هذا المنزل الأيقوني هو مكان مقابلة توم كروز مع أوبرا وينفري في عام ، وهو أيضًا المنزل الذي ظهر في مقالة فانيتي فير الشهيرة حيث تحدث عن كاتي هولمز.

بينما أدرج المنزل في البداية مقابل 59 مليون دولار في عام 2014 ، ما يعادل 926 مليون جنيه، فقد عاد إلى السوق في مارس من عام 2021 بسعر قائمة جديد يبلغ 39.5 مليون دولار (620 مليون جنيه).

يقع القصر المستوحى من المقصورة على مساحة تزيد عن 320 فدانًا في كولورادو، مما يجعلها أرض عجائب شتوية مثالية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

جريج نورمان.. جزيرة جوبيتر (941 مليون جنيه)

أدرج نجم الجولف ورجل الأعمال جريج نورمان قصره في فلوريدا في السوق في فبراير من عام 2021 بمبلغ ضخم بلغ 59.9 مليون دولار (941 مليون جنيه) يحتوي الهيكل الذي تبلغ مساحته 31 ألف قدم مربع على 10 غرف نوم وأكثر من 18 حمامًا يطل على المحيط.

يُطلق على المنزل اسم "الهدوء" نظرًا لغروب الشمس والمناظر المتجاوزة التي تغلف المنزل، ويمتلك نورمان العقار منذ أكثر من 30 عامًا وأكمل العديد من التجديدات لجعله يبدو مهيبًا قدر الإمكان، كما قام أيضًا بشراء منزل الشاطئ المصاحب ومنزل المسبح في عام 1991 مقابل 4.9 مليون دولار (76 مليون جنيه)، مضيفًا العديد من الهياكل إلى المنزل المثير للإعجاب بالفعل.

إيلون ماسك.. لوس أنجلوس (981 مليون جنيه)

في صفقة مختلفة عن الآخرين في هذه القائمة ، باع إيلون ماسك ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX مؤخرًا صفقة شاملة لمنازله في لوس أنجلوس، بما في ذلك أربعة عقارات منفصلة، وصلت الصفقة إلى مستوى قياسي بلغ 62.5 مليون دولار(981 مليون جنيه) كان البيع غير تقليدي، حيث كان اثنان فقط من المنازل متجاورتين والآخران يقعان في مكان آخر في لوس أنجلوس.

تم شراء المنازل من قبل مطور الأراضي الفاخرة Ardie Tavangarian الذي يخطط لإعادة تصميم وبيع كل منزل على حدة، مع وجود العديد من المنازل المدرجة مؤخرًا في بعض أكثر الوجهات المرغوبة في أمريكا، من المتوقع بيع معظم هذه العقارات بحلول نهاية العام.

ومع وجود ملاك جدد ومجموعة متنوعة من التجديدات المستقبلية الوشيكة، من المتوقع أن تستمر قيمة كل من هذه المنازل في الزيادة خلال السنوات القليلة المقبلة أيضًا، مما يجعلها مرشحة قابلة للتطبيق مرة أخرى لأغلى المنازل في عام 2022 وما بعده.