تارا عماد في جلسة تصوير بإطلالة ربيعية وسط الطبيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة تارا عماد، متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة ربيعية وسط الطبيعة والخضروات، لتستقبل بها فصل الربيع.

وظهرت تارا عماد في نفس موقع جلسة التصوير وهي مستلقاه على الحشائش الخضراء، بإطللالتين حيث ارتدت فستانين مختلفين، لكن كل منهما منقوش بالورود والألوان الربيعية المبهجة، معتمدة تسريحة الشعر الطويل المنسدل خلف ظهرها.

ومن الناحية الجمالية فاعتمدت تارا عماد مكياجًا بالألوان البنية، والنيود.

وتشارك النجمة الشابة تارا عماد في مسلسلين في موسم رمضان 2021 وهما موسى وضد الكسر، حيث تؤدي في "موسى" دور نجاة حبيبة محمد رمضان، وفي "ضد الكسر" تؤدي دور ملك شقيقة نيللي كريم.