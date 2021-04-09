أبرز اتجاهات صيف 2021 من النجمات ومؤثرات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 07:49 مساءً - دأبت مؤثرات الموضة على اعتماد صيحات نسّقتها بطرق جذابة وذكية، سرعان ما سنراها كثيراً في موسم الصيف المقبل. إليك عشر اتجاهات كما أطلقتها المدونات وهي:



الأخضر والأزرق:



دأبت مدونات الموضة والمؤثرات على ارتداء هذين اللونين معاً بطريقة رائعة سرعان ما ستغري الصبايا والمتابعات على اعتمادها، ومن ابرز المروجين لهذين اللونين معاً نذكر بلقيس فتحي التي ارتدت طقماً باللونين الأخضر والأزرق معاً، وديما الأسدي الإعلامية العراقية والمؤثرة التي سحرتنا بفستان مكسر باللونين الأخضر الباهت والأزرق، وهناك المؤثرة اللبنانية رشا خولي التي أطلت بفستان طويل من الحرير المكسر باللونين الأخضر والأزرق.





ديما الأسدي - الصورة من حسابها على انستغرام



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القميص المنقط:



يذكرنا القميص المنقط بطابع الفنتدج ستايل ونرى الإعلامية كارلا حداد تعتمد البلوزة الحريرية المزدانة بنقط كبيرة دائرية باللونين الأسود والبيض ونسقتها مع سروال من اللاتكس المطاطي وحذاء أحمر.

كارلا حداد- الصورة من حسابها على انستغرام

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البرتقالي الناري



سحرتنا المؤثرة كارن وازن بفستان منخفض الياقة باللون البرتقالي وبرعت في تنسيقه مع حذاء عال أزرق يتداخل فيه الجلد اللامع والـ pvc الشفاف من تصميم شقيقتها أندريا وازن.

كارن وازن- الصورة من حسابها على انستغرام







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الأصفر النيون



ارتدت المؤثرة العراقية والمهندسة شهد الجميلي فستاناً رائعاً من الأصفر النيون بقصة ميدي ونسقت معه حذاء زمردياً مجوهراً، فشكل اللونان الأصفر والأخضر ثنائياً رائعاً يمكن استيحاء العديد من الإطلالات منه.

شهد الجميلي- الصورة من حسابها على انستغرام





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البنفسجي



استوحي من إطلالة المؤثرة والممثلة السورية ديما قندلفت كيف تنسقين اللون البنفسجي. اختاري مثلها اللون الفاتح ونسقيه مع الأبيض. يمكنك اعتماد الغيبور او قصة الياقة المدرسية مع التنورة القصيرة والحذاء من اللون نفسه.



ديما قندلفت- الصورة من حسابها على انستغرام

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الأحذية المربعة:



تسود اليوم موضة الأحذية المربعة من الأمام بتصميمها ونرى في الصورة خزانة المؤثرة ونجمة تلفزيون الواقع كايلي جينير مليئة بأحذية ستيليتو أو مربعة التصميم مع حقائب فاقعة بألوانها من دار هرميس.

مجموعة أحذية كايلي جنير- الصورة من حسابها على انستغرام

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الأظافر المثلّثة:



وهي الأظافر التي تتخذ شكل الهرم والمطلية بعناية بألوان القوس قزح وتتميز بتموجاتها اللونية الرائعة وتبدو في الصورة أظافر كلوي كردشيان التي نشرتها على انستغرامها الخاص

أظافر كلوي كردشيان- الصورة من حسابها على انستغرام

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المعاطف الملونة الصيفية



سادت معاطف الترنش كوت والمعاطف السميكة في موضة الصيف حتى وسنرى المعاطف الفاقعة بألوانها الكهرمانية مثل الأصفر والأخضر الفوسفوري إضافة إلى ألوان النيود والأبيض التي كنا نراها في مواسم سابقة في الصيف أحياناً. وقد تألقت النجمة صوفيا ريتشي بمعطف اصفر مع سروال من الدنيم وتس شيرت مطبعة وحذاء "رنجر" بوتس.

صوفيا ريتشي - الصورة من حسابها على انستغرام

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القفاز الملون



رأينا مع الدكتورة خلود القفازات المصنوعة من الساتان والملونة من الرمادي الى الفوشيا والأحمر المرجاني وقد نسقتها المؤثرة مع تسريحة شينيون وأقراط على شكل الثريا المرصعة بالأحجار الكريمة الملونة.



الدكتورة خلود- الصورة من حسابها على انستغرام

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