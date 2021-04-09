كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 07:49 مساءً - جاءت أحذية ربيع 2021 من عروض الأزياء الجاهزة متنوّعة بدرجة كبيرة وبأشكال مختلفة تناسب كل الأذواق، حيث قدّمت دور الأزياء العالمية الشهيرة العديد منها، عكست ملامح الموضة هذا العام، ومنها الجلدية ذات الألوان الزاهية.





لمسات عصرية وطابع عملي

Daniela gregis دانيللا جريجيس

تنوّعت صيحات أحذية ربيع 2021، التي غلب عليها الطابع العملي مع لمسات عصرية مبتكرة؛ لتعزيز أناقة السيدة.

لا شكّ أن الأحذية ذات الكعب العالي المكتنز تمنح عذراً رائعاً لعدم اضطرار السيدة إلى ارتداء حذاء عالي الكعب مؤلم، حيث تعتبر هذه الأنماط في الأساس مزيجاً مثالياً من الموضة والعصرية، لا بدّ لكل سيدة من الحصول عليها.

أما أحذية البلاتفورم فهي أفضل طريقة للحصول على طول إضافي دون الشعور بالتعب والتخلي عن الراحة، فهي تؤمّن إطلالة أنيقة ومريحة في الوقت عينه، وقد ظهرت بألوان وطبعات مميزة، كالصندل الأسود المصمّم بكعب عريض المزيّن بزخارف رقيقة، أو صندل مزيّن بنقوشات الحيوانات، بالإضافة إلى الشبشب المبطّن؛ وهو الصندل غير الرسمي المثالي ليوم ربيعي أكثر دفئاً من المعتاد الذي يأتي مناسباً تماماً مع أنماط مختلفة من الفساتين الصيفية الأنيقة.

عادت موضة الأحذية الخشبية أو القباقيب المتواضعة بقوة لربيع 2021، كما برزت الكثير من تصاميم الأحذية الرياضية ذات الطراز القديم، وفي حال لم تكن السيدة من عشّاق الكعب العالي، فما عليها سوى الحصول على الأنماط القصيرة جداً والكعب الصغير.

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صنادل برباط وجوارب ملوّنة

Kenzo كنزو



تعود موضة الأحذية المزوّدة برباط يلفّ الكاحل إلى الواجهة، وقد ركّزت بعض الماركات على الصنادل المصمّمة بكعوب عريضة، بالإضافة إلى الصنادل المسطّحة المريحة، كما سجّلت الأحذية المزدانة بالتطريز والترصيعات حضوراً لافتاً ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لربيع 2021، ومنها المفتوحة من الخلف والمزيّنة بالأحجار الشفّافة والملوّنة، أو تلك المدبّبة المرصّعة بالستراس الذهبي.

تبقى أحذية البوت ذات الرقبة على شكل الجواربSocks Shoes متربّعة على عرش الموضة، واللافت هو تقديم أغلب التصاميم التي برزت في عروض ربيع2021 بألوان البوب الصارخة؛ مثل البوت الفوشيا والأصفر، ولم تخلُ هذه المجموعات أيضاً من الأحذية المفتوحة عند الكعب أو الـMule shoes.

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صنادل فرو وباليرينا

Pronounce برونونس



يوفر الصندل الفرو الراحة، والأسلوب العصري والعملي؛ بعدما أصبح هوس النجمات خلال الفترة الأخيرة، ولا داعي بعد اليوم لانتعال الحذاء المتعب للخروج من المنزل، ما دام بإمكان السيدة اختيار هذا النوع من الأحذية.

أما أحذية الباليرينا المسطّحة، فقد عادت إلى واجهة عالم الموضة بعد أن اختفت لبضع سنوات، خاصة أن هذا الحذاء يمنح الراحة، الأناقة، والأنوثة في آن واحد، وسيغني السيدة كذلك عن الأحذية ذات الكعب العالي؛ للحصول على إطلالة كاجوال وكلاسيكية خلال ساعات العمل أو المشاوير.

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