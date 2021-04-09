كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 07:49 مساءً - تتميز الأزياء ذات النقشات المطبّعة بالأناقة والجاذبية، وهو ما يجعلها خياراً مثالياً لأغلب الإطلالات الربيعية والصيفية المختلفة، خاصة عندما تجمع هذه الأزياء بين ألوان وتصاميم مختلفة من النقشات.

ومع حلول فصل الربيع، اعتمدت الكثير من مدونات الموضة العربيات إطلالات ربيعية بالنقشات المطبّعة، تعرضها عليكِ "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم، لتستوحي منها إطلالاتكِ الربيعية الأنيقة:



إطلالة ربيعية بفستان بنقشات الورود المطبعة من مريم سيف

فستان بنقشة الورود المطبعة من مريم سيف - الصورة من حسابها على إنستغرام



في إطلالة ربيعية ناعمة، نسقت مدونة الموضة المصرية، مريم سيف، فستاناً باللون الأخضر الباستيل، ذي نقشات مطبّعة بالورود باللون البيج والبرتقالي، مُصمماً بتوب ذي أكمام طويلة، وتنورة طويلة بتصميم ماكسي، مع حزام رفيع من القماش على الخصر.

واعتمدت مريم سيف مع إطلالتها الربيعية الناعمة، صندلاً باللون البرتقالي، مع إيشارب باللون البيج، وحقيبة يد أسطوانية التصميم، باللونين البرتقالي والبيج.

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إطلالة ربيعية بتنورة بنقشات الورود الملونة المطبعة من أمنية الجعفري





تنورة بنقشة الورود المطبعة من أمنية الجعفري - الصورة من حسابها على إنستغرام



في إطلالة أنيقة وجذابة، تناسب الخروجات الربيعية خلال وقت النهار، نسقت مدونة الموضة المصرية أمنية الجفري تنورة بتصميم A line بنقشات الورود المطبّعة، باللونين الأزرق الداكن والوردي، مع بلوزة بيضاء ذات أكتاف عريضة وأكمام كشكش.

واعتمدت أمنية الجعفري مع هذه الإطلالة، حذاء ذا كعبٍ عالٍ باللون الأبيض، مع إيشارب باللون الكشمير.

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إطلالة ربيعية بـJump Suit بنقشة التايجر المطبّعة من منة السني





jump suit بنقشة التايجر المطبعة من منة السني- الصورة من حسابها على إنستغرام





تفضل الكثير من الفتيات اعتماد الـJump Suit في الكثير من إطلالاتهن اليومية، نظراً لسهولة الحركة بها، وإمكانية تنسيقها مع مختلف قطع الإكسسوارات.



وإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة ربيعية بالنقشات المطبّعة من وحي مدونات الموضة، يُمكنكِ الاستعانة بهذه الإطلالة العصرية من مدونة الموضة المصرية منة السني، التي نسقت Jump Suit بنقشة التايجر المطبّعة، مع حذاء رياضي أبيض، وحقيبة وتوربان باللون الأصفر الداكن.

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إطلالة ربيعية بنقشة الخطوط المطبّعة من شهد ناصر





بدلة بنفشة الخطوط المطعبة من شهد ناصر- الصورة من حسابها على إنستغرام





في إطلالة عملية تناسب الخروجات النهارية السريعة خلال فصل الربيع، نسقت مدونة الموضة الأردنية شهد ناصر، بدلة باللون الأبيض بالنقشات المطبّعة على شكل خطوط عشوائية سوداء رفيعة.



وصُممت البدلة من بنطلون واسع وبليزر ذي أكمام طويلة، ونسقت معها شهد ناصر توبْ أسود، وتوربان وحقيبة كتف بنفس لون التوب، إضافة إلى حذاء رياضي باللون الأبيض.

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