تنانير طويلة باللون الليلكي للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 07:49 مساءً - برز اللون الليلكي كلون أساسي في عام 2021، فضلاً عن أنه من أكثر الألوان التي تفضِّلها النساء؛ حيث يتميز بسحر لافت مواكب لكل المناسبات والأوقات، لذا نعرِّفك اليوم على كيفية تنسيق التنورة الليلكية للمحجبات على طريقة مدونات الموضة؛ لتعتمديها في إطلالتك القادمة.



هدير موسى بإطلالة شتوية بالتنورة الليلكية

هدير موسى باطلالة شتوية التنورة الليلكية -الصورة من حسابها على انستغرام



اعتمدت البلوغر والإعلامية المصرية المختصة في الأزياء والموضة، هدير موسى، على التنورة ذات اللون الليلكي في مظهرها الشتوي؛ حيث تأنقت بتنورة بقَصَّة مستقيمة وبلوزة شتوية بأكمام منفوخة باللون الليلكي المصمم برقبة مرتفعة، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة باللون الأبيض مع حجاب أبيض مزين بطبعات اللون البنفسجي، لمظهر مثالي مناسب للإطلالات اليومية.

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حنان الحكيم بأزياء ربيعية بالتنورة الليلكية

اطلالة ربيعية بالتنورة من حنان الحكيم -الصورة من حسابها على انستغرام



فضلت البلوغر والإعلامية المصرية، حنان الحكيم، اعتماد أزياء اللون الليكي في مظهرها الربيعي للموسم الحالي، واعتمدت عدة أفكار بأسلوب أنثوي أنيق؛ حيث ظهرت بتنورة واسعة مزينة بتطريز ناعم مع بلوزة بيضاء واسعة بأكمام منفوخة مزينة بفيونكة في المنتصف، وأكملت اللوك بحذاء وحجاب باللون الزهري الفاتح، وأطلت في اللوك الثاني بتنورة من الساتان الليلكي مع بلوزة بيضاء بأكمام منفوخة الأكتاف، وأكملت اللوك بحزام ذهبي للخصر وحجاب ناعم باللون البيج لأناقة أنثوية، وارتدَتْ في إطلالة صيفية مناسبة للشابات تنورة وبلوزة باللون الليلكي صُمِّمَا بعدة طبقات وبطيات ناعمة، مع حقيبة وحذاء وحجاب باللون الأبيض.

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آية ممدوح بإطلالات شبابية بالتنورة

اية ممدوح بتنورة بليسية -الصورة من حسابها على انستغرام



واكبت البلوغر المصرية، آية ممدوح، خطوط الموضة باعتماد التنورة الليلكية في مظهرها اليومي بأسلوب شبابي مرح، ومنه اختارت تنورة بقَصَّة مستقيمة مكملة بقماش التول ذي الطبقات المتعددة، مع بلوزة بيضاء وحجاب وحذاء باللون الأبيض، وأكملت اللوك بقلادة ذهبية لأناقة مثالية، ونسقت في مظهرها الثاني تنورة بليسيه ليلكية مع بلوزة سوداء وقميص بكاروهات اللون البنفسجي مع حزام عريض للخصر، وأكملت الإطلالة بحذاء من الجلد الأسود لمظهر مميز.

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