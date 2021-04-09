إخفاء التَّصَبُّغَات بالمكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 07:49 مساءً - الكثيرات من النساء يعانين من تَصَبُّغَات البشرة، ويحاولن إخفاءها باستمرار باستخدام مستحضرات التجميل، ولأن كريم الأساس وحده لا يكفي لتوحيد البشرة؛ حيث تظهر بشكل باهت، لا سيما في منطقة الخدين والأنف، فسوف نرصد لك اليوم عدة طرق لإخفاء التَّصَبُّغَات.

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طريقة إخفاء التَّصَبُّغَات والبقع البنية بالكونسيلر وكريم الأساس

إخفاء التَّصَبُّغَات بالكونسيلر وكريم الأساس



إن كنتِ تعانين من تَصَبُّغَات بنية على بشرتك وتبحثين عن طريقة لإخفائها بالمكياج، فيمكنك ذلك من خلال مزج كريم الأساس المناسب للون بشرتك مع الكونسيلر للحصول على أعلى تغطية، ولكن من المهم أولاً تنظيف البشرة وإزالة أي دهون أو أتربة أو شوائب تسد المسامات، عن طريق استخدام الغسول المناسب لنوع البشرة، ثم وضع الكريم المرطب المفضل لديك، والذي يتمثل في استخدام الكونسيلر على مناطق التَّصَبُّغَات وتوزيعه جيداً بواسطة فرشاة المكياج أو الإسفنجة، ثم وضع كريم الأساس على كامل الوجه بواسطة فرشاة المكياج أو الأصابع مع توزيعه جيداً وتثبيته ببودرة الوجه عن طريق الإسفنجة الرطبة بطريقة الطبطبة، ومن خلال هذه الخطوات ستحصلين على بشرة خالية من العيوب والتَّصَبُّغَات بمكياج ذي تغطية عالية للحصول على إطلالة جذابة ومشرقة.

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طريقة استخدام الكوريكتر لإخفاء التَّصَبُّغَات

استخدام الكوريكتر لإخفاء التَّصَبُّغَات



يعتقد البعض أن مصحح عيوب البشرة "الكوريكتر" هو الكونسيلر، وأن استخدام أحدهما يغني عن الآخر، ولكن هذه المعلومة مغلوطة؛ فلكل منهما وظيفة مختلفة، ويتوفر الكوريكتر بمجموعة من الألوان المختلفة كالبرتقالي والأصفر والأخضر والزهري والأبيض والخوخي، ولكل لون منهم استخدام خاص يعمل على تصحيح عيوب البشرة المختلفة، ولتغطية التَّصَبُّغَات الجلدية يمكنك الاعتماد على اللون الخوخي أو الزهري الفاتح لذوات البشرة البيضاء والحنطية، بينما صاحبات البشرة السمراء يمكنهن استخدام اللون البرتقالي وتوزيعه بفرشة مسطحة أو بالأصابع بطريقة الطبطبة على التَّصَبُّغَات حتى تُدمج مع البشرة.

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