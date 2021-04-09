كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 07:49 مساءً - يشكل تغيير لون الشعر أفضل وأسهل طريقة للخروج من الروتين والابتعاد عن الإطلالات التقليدية أو العادية، خصوصاً أن صبغات الشعر الرائجة لهذا الموسم هي في غالبيتها ترتكز على الألوان المشرقة التي تمنح المرأة إطلالة متجددة وجذابة. فإذا كنت ترغبين في الحصول على لوك جديد، رصدنا لك مجموعة ألوان شعر رائجة من إنستغرام النجمات، لتختاري من بينها ما يعجبك.



بني عسلي

النجمة كريسي تايغن بالشعر البني العسلي (الصورة من حسابها على إنستغرام)



تناسب صبغة الشعر البني العسلي جميع النساء دون استثناء، كونها خياراً رائعاً لجميع ألوان البشرة والشعر، فالبني العسلي لون دافئ ويمنح وجهك إشراقاً ويجعله مضيئاً. سيضيف البني العسلي ثراءً ترابياً لمن لديهن شعراً فاتحاً، كما يزيد من لمعان الشعر البني أو الأسود. اعتمديه على طريقة النجمة كريسي تايغن Chrissy Teigen.

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أومبريه بني غامق

أوليفيا مون بصبغة الأومبريه البني الغامق (الصورة من حسابها على إنستغرام)



يعد الأومبريه البني الغامق أحد ألوان الشعر المميزة، التي توفر للمرأة إطلالة أكثر جمالاً وإشراقاً. وبما أن تدرجات الشعر عالية التباين قد ولت ولم تعد موضة رائجة، خصوصاً تلك التي تبدأ داكنة من الجذور وتنتهي بلون البلاتين في أطراف الشعر، فإن صبغة الأومبريه البني الداكن ستكون البديل الأجمل والأكثر رواجاً خلال ربيع وصيف 2021. اعتمديها على طريقة النجمة أوليفيا مون Olivia Munn.

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أشقر ذهبي

صوفيا ريتشي بالشعر الأشقر الذهبي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



صبغة الأشقر الذهبي تلائم بشكل خاص صاحبات البشرة الفاتحة والحنطية، وهي ستكون من أبرز ألوان الشعر خلال هذا الموسم. وستكون خياراً رائعاً إذا كنت ترغبين في الحفاظ على لون جذور شعرك الطبيعية، فضلاً عن أنها تضيء البشرة الحنطية، وتمنح البشرة الفاتحة إشراقة وحيوية. اعتمديها على طريقة النجمة صوفيا ريتشي Sofia Richie.

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بني فاتح

لوسي هيل بصبغة البني الفاتح (الصورة من حسابها على إنستغرام)



إن صبغة البني الفاتح التي استوحيناها من النجمة لوسي هيل Lucy Hale، والتي تعد موضة رائجة، تساعدك في تحسين مظهر وتسريحة شعرك، وتعزيز جمال بشرتك ومنحها توهجاً طبيعياً. إضافة الى أنها تتناغم مع مختلف ألوان البشرة الفاتحة والداكنة.

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بني كراميل

أديسون راي بصبغة البني الكراميل (الصورة من حسابها على إنستغرام)



تلائم صبغة البني الكراميل، أحد أكثر ألوان الشعر رواجاً، صاحبات البشرة السمراء والشعر الطويل، كونها تضيء البشرة وتمنح الوجه إشراقة طبيعية. اعتمديها لربيع وصيف 2021 على طريقة النجمة أديسون راي Addison Rae.

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