كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 07:49 مساءً - العناية بفروة الرأس، يُعتبر جزءًا ضروريًا وهامًا للحدّ من إفراز الزيوت، وكذلك تراكم الأوساخ. وثمّة علاجات متعدّدة تُساعد في علاج مشكلات فروة الرأس بعيداً عن استخدام المستحضرات الجاهزة. ومنها العسل، الذي يمتاز بخصائص غنية بالأحماض الأمينية والفيتامينات، المُفيدة والهامة في علاج مشكلات الشعر ومنحه النضارة والصحة.



فوائد العسل للشعر مُذهلة

فوائد العسل للشعر

تعرّفي، على فوائد العسل للشعر، بما في ذلك نمو الشعر، ومنع تقصفه وتساقطه في الآتي.



فوائد العسل في العناية بالشعر

يُساعد الشعر في علاج مشكلات الشعر والحفاظ على صحته

يُمكن استخدام العسل بمفرده أو دمجه في علاجات الشعر الطبيعية الأخرى، ويمكن أن يعزز نمو الخلايا، ويُساعد على الاحتفاظ بالرطوبة، ويُعيد العناصر الغذائية إلى الشعر وفروة الرأس.

يحتوي العسل على خصائص مرطّبة للمساعدة في الحفاظ على شعرك؛ لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة.

يحتوي العسل على الجلوكوز وكذلك إنزيم يسمى الجلوكوز أوكسيديز، ويعمل هذا الإنزيم على تكسير الجلوكوز، تاركًا وراءه بيروكسيد الهيدروجين القادر على تبييض الميلانين، الصبغة المسؤولة عن إعطاء لون شعرك.

يُساعد العسل في استعادة اللمعان الطبيعي للشعر، وذلكَ لاحتوائه على نسبة عالية من الترطيب.

يُستخدم العسل في علاجات فروة الرأس لتنظيف فروة رأسك وتخفيف الأمراض مثل قشرة الرأس والتهاب الجلد.

يعمل العسل على تحسين صحة بصيلات الشعر، وبالتالي تطويله طبيعيًا وبشكل صحي. وأيضًا المساهمة في منع تساقط الشعر وتقوية البصيلات، وذلك لاحتوائه على مستويات مرتفعة من السكر والرطوبة.

يُساهم العسل في الحفاظ على فروة الرأس نظيفة وخالية من البكتيريا.

يُحافظ العسل على مستوى الكولاجين المهم لحماية الشعر من التقصّف، ويمنع تساقطه، ويزيد كثافته خلال فترة من الاستعمال المتكرّر.

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وصفة العسل والبيض للشعر المتقصّف

يُفيد العسل في منع تقصف الشعر

تُخلط ثلاث بيضات، مع ملعقتين من زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، وملعقة من العسل. ثم، يوضع الخليط على فروة والشعر، ويُترك لمدّة نصف ساعة. بعدها، يُغسل بالماء الفاتر، والشامبو.



وصفة العسل للشعر الدهني

يُساعد العسل واللبن في علاج مشكلات الشعر الدهني

تُمزج ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من لبن الزبادي معًا لتشكيل مزيج متجانس. ثم، يوضع على الشعر لمدة خمس عشرة دقيقة. بعدها، يُغسل بالماء الفاتر والشامبو.



وصفة العسل للشعر الجاف

يُساهم العسل في تعزيز صحة الشعر

يتم خلط كوب من العسل مع كمية كافيه من الماء (إضافة الماء تدريجيًا) الى أن تتغيّر كثافة المزيج بحيث يمكن فرده على شعر رطب. على غرار تطبيق صابون الشعر بحيث يرطب الشعر كاملًا، ويُترك لمدة نصف ساعة، بعدها يتم غسله بالماء الدافئ.



وصفة العسل للشعر المتساقط

وصفة العسل لمنع تساقط الشعر

يتم مزج مقدار يتراوح بين 5-6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع 7-8 ملاعق كبيرة من العسل بشكل جيد. يوضع المزيج على فروة الرأس والشعر ويُترك لمدّة لا تقل عن 40-45 دقيقة. ثمّ، يُغسل الشعر باستعمال الماء الدافئ والشامبو، وتُكرر هذه العملية مرتين أو ثلاث مرّات في الشهر الواحد للحصول على شعر ليّن ونضر.

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العسل في سطور:

العسل وخصائصه

العسل هو مادة حلوة تحتوي على سكريات طبيعيّة، وينتجها النحل من رحيق النباتات المزهرة، ويجمع النحل الرحيق ثم يأكله ويهضمه ويقذفه داخل خلية النحل لإنتاج العسل، ومن ثم، يتم تخزين العسل في هياكل تشبه الشمع تسمى أقراص العسل، والتي يتم جمعها من قبل البشر من خلال تربية النحل. وتتوفّر أنواع عديدة من العسل، وتختلف باختلاف مصدر النبات، وطريقة الاستخلاص، وما إذا كان خامًا أم مبسترًا. وعلى الرغم من أنَّ ملف التغذية يختلف باختلاف النوع، فإنّ ملعقة كبيرة واحدة (21 جرامًا) من العسل تحتوي عادةً على 64 سعرة حرارية و 17 جرامًا من الكربوهيدرات مع القليل من الدهون والألياف والبروتين. ويحتوي أيضًا على العديد من المغذيات الدقيقة، مثل البوتاسيوم والحديد والزنك ولكن بكميات ضئيلة، وتشمل الأنواع الشائعة ما يأتي:

عسل البرسيم، عسل الأفوكادو، عسل الحنطة السوداء، عسل التوت، عسل الساج، عسل الأوكالبتوس، عسل زهر البرتقال.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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