نيللي كريم بإطلالة أنثوية في جولة على الجمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت النجمة نيللي كريم، متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تقوم بجولة على الجمل بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.

وتألقت نيللي كريم بإطلالة أنثوية، حيث ظهرت مرتدية فستانًا باللون الموف منقوشًا بالورود ذات اللون الوردي، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل.

ومن الناحية الجمالية فاعتمدت نيللي كريم مكياجًا بسيطًا باللون البينك، وأضفت على الإطلالة جمالًا بارتداء بعض الإكسسوارات الرقيقة.

وتخوض نيللي كريم السباق الرمضاني بمسلسل "ضد الكسر"، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامى شعبي، ويشارك بطولته نيللي كريم، كل من مصطفى درويش ومحمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، هشام إسماعيل، حمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.