9 عادات الإفراط فيها يوميا يضر بنا كثيرا.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك الكثير من العادات والإجراءات الروتينية التي نقوم بها يوميا، معتقدين أن ذلك سيفيدنا في حياتنا، ولكن لسوء الحظ أن هذه العادات تضر بنا كثيرا، كما جاء في موقع "برايت سايد".

1- تناول المزيد من الماء كل يوم:

تناول الكثير من الماء يمكن أن يكون خطيرًا عليك لأن كليتيك لا تستطيعان التخلص من الماء الزائد، بالإضافة إلى أن لدينا جميعًا أجسام مختلفة، لذلك قد تحتاج إلى أكثر أو أقل من 8 أكواب في اليوم، ولا يوجد دليل علمي على أن الماء الزائد له أي فوائد صحية.

2- تناول الكثير من الجزر:

هذا ليس صحيحًا في الواقع، على الرغم من أن الجزر من الخضروات الصحية جدًا التي يجب دمجها في نظامك الغذائي، إلا أنه لن يمنحك رؤية ليلية، وفي الواقع، إنه غني بفيتامين أ، الذي يساعد على تقوية البصر، لكنه لا يساعدك على الرؤية في الظلام، وعلى الرغم من أن الجزر صحي، إلا أن تناول الكثير منه قد يسبب حالة تسمى كاروتينيميا، والتي تسبب تغير لون الجلد بسبب البيتا كاروتين الموجود فيه، وتحتوي العديد من الفواكه والخضروات الأخرى على هذه الصبغة أيضًا.

3 -النوم الكثير في عطلة نهاية الأسبوع:

النوم ضروري للحصول على صحة بدنية وعقلية جيدة، لكن النوم الكثير في عطلة نهاية الأسبوع لن يعوض عن كل تلك الليالي التي لا تنم فيها وأيضًا، إذا كنت تنام كثيرًا، فقد تواجه بعض المشكلات العقلية غير السارة.

4- تنظيف أسنانك بعد كل وجبة:

يُنصح بتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا، ولكن إذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة بعد كل مرة تأكل فيها، فقد يتسبب ذلك في إتلاف أسنانك,

وإذا كنت قد أكلت أو شربت أي أطعمة حمضية فلا تنظف أسنانك فورا بعد تناولها، وانتظر ما لا يقل عن 30 دقيقة إلى ساعة واحدة قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، لأن ذلك سيؤدي إلى إزالة مينا الأسنان.

5- يمكنك استبدال السكر بالبدائل:

يعد عدم الإفراط في تناول السكر أمرًا حكيمًا، ولكن الاستغناء عنه تمامًا واستبداله بجميع أنواع المحليات قد لا يكون القرار الأكثر حكمة أيضًا، وذلك لأن بعض هذه الخيارات اصطناعية تمامًا وقد يكون لها آثار جانبية طويلة المدى.

6- استبدال وجبتك بالعصائر:

العصائر رائعة، ولكن تحتوي الكثير منها على كمية كبيرة من الفاكهة، وقد يؤدي تناولها دفعة واحدة إلى زيادة نسبة السكر في الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع الأنسولين، ويمكن أن يسبب ذلك أيضا في زيادة الوزن.

7- الإفراط في استخدام واقي الشمس:

قد يؤدي استخدام الكثير من واقي الشمس إلى نقص فيتامين د، ولا يحتاج الأشخاص ذوو البشرة الداكنة بالضرورة إلى واقي من الشمس، ويوصي الخبراء بالتعرض لأشعة الشمس لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميًا للحصول على فيتامين د الضروري الذي يساعد على تجنب الاكتئاب وتلين العظام.

8- الإفراط في ممارسة الرياضة كل يوم:

لا أحد يستطيع أن ينكر فوائد ممارسة الرياضة، لكن التمارين الرياضية كل يوم لا تترك جسمك ينال قسطا من الراحة، والراحة مهمة لاستعادة عضلاتك واسترخاء جسمك بشكل عام، وقد يؤدي الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية إلى تعريض جسمك للكثير من التوتر وقد يرتفع مستوى الكورتيزول بشكل كبير.

9- إدخال المسحة القطنية في أذنك:

شمع الأذن ليس بالضرورة شيئًا سيئًا، حيث يمنع الغبار أو الأوساخ من دخول أذنك، ولكن إذا كنت من محبي المسحات القطنية، فحاول استخدامها على الجزء الخارجي من الأذن فقط، ولا تدخلها كثيرًا في قناة الأذن، فقد يكون ذلك خطيرًا جدًا وقد يسبب الصمم أو الغثيان أو فقدان التذوق.