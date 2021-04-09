كورونا اليوم: علامات تدل على إصابتك دون علمك.. وزيادة جديدة بالإصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد- 19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-علامات تدلّ على إصابتك بـ"كورونا" دون علمك

تشير الكثير من الأبحاث والدراسات إلى وجود العديد من الأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه دون معرفة ذلك، حيث يعاني معظم المصابين بفيروس كورونا من حالات عدوى غير معقدة، وقد لا يمكن تمييزها عن البرد أو الإنفلونزا.

وتشمل قائمة العلامات التي يمكن ان تكون اشارة على الاصابة بحسب موقع timesofindia، ما يلي: احمرار الأعين، سعال يبدو "مختلفا"، ضبابية الدماغ، سخونة طفيفة، التعب،ألم المعدة.

-تحذير أممي: كورونا واحد من ملايين الفيروسات التي تهدد البشرية

حذر علماء في الأمم المتحدة من وجود حوالي 1.7 مليون نوع من الفيروسات غير المكتشفة في الطبيعة، يمكن أن ينتشر نصفها ليصيب البشر ويؤدي إلى أوبئة أو جوائح جديدة.

فقد ذكر تقرير صادر عن فريق، يضم 22 خبيرا، أنه ما لم يتم اتخاذ خطوات جدية، ستظهر الأوبئة في كثير من الأحيان وتنتشر بشكل أسرع وتقتل المزيد من البشر وتحدث المزيد من الأضرار الاقتصادية.

وأضاف الخبراء أن هناك حاجة إلى "تغيير حاسم" لتحويل الطريقة، التي يجري التعامل بها مع الأمراض المعدية، إلى أساليب وقائية والنجاة من "عصر الأوبئة"، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

-زيادة جديدة في أعداد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 439 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157889 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 789 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 33 حالة جديدة.