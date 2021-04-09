8 علامات على إصابتك بفيروس كورونا دون أن تعرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يستمر فيروس كورونا في الارتفاع بسرعة في جميع أنحاء العالم، مع تجاوز عدد الوفيات العالمية حاجز الثلاثة ملايين، ما يشير إلى أن جائحة كورونا لا تقترب من نهايتها.

يعتقد الخبراء أن هناك عددًا كبيرًا من السكان الذين ربما أصيبوا بالفعل بالفيروس بطريقة أو بأخرى، دون أن تكون النتيجة إيجابية بالفعل للعدوى الفيروسية، وقد يكون هناك أيضًا الكثير ممن أصيبوا بالعدوى قبل إعلان كورونا بالفعل جائحة وتسببه في توقف العالم تمامًا، بحسب ما ذكر موقع timesofindia.

يعتقد الكثيرون أيضًا أنه في حين أن العدوى تتحول بشكل متزايد إلى أعراض، مع وجود علامات غير عادية ومضاعفات خطيرة، فإن الكثير من الحالات في العام الماضي، في ذروة انتشار الوباء، كانت بدون أعراض، يومكن أن يتمتع هؤلاء الأشخاص أيضًا بمستوى معين من المناعة الطبيعية ضد الفيروس

-هل تشبه الأعراض كورونا؟

سواء كنت قد عانيت من نوبة برد طويلة بشكل غير معتاد أو كنت تعاني من التعب المستمر وآلام الجسم فجأة، فمن الطبيعي أن تقلق إذا كان كوفيد -19 ربما تكون قد أصبت به في الماضي.

-كيف يمكنك التحقق مما إذا كنت أصيبت بكورونا؟

يضمن التاريخ السابق للاختبار الإيجابي للفيروس دليلاً على الإصابة بالفيروس، ومع ذلك قد يحدث أيضًا أن يكون المريض بدون أعراض ولا يعاني من أي أعراض، في حين أن هناك اختبارات للأجسام المضادة يمكن أن تؤكد ذلك، يقول الخبراء إن هناك طرقًا أو علامات أفضل للتحقق من ذلك.

إذا تم تصديق الأبحاث، فهناك ما يصل إلى 8 علامات تدل على إصابتك بالفعل بكورونا دون معرفة ذلك، فيعتقد الأطباء أيضًا أن بعض هذه العلامات يمكن أن تظهر أيضًا في صورة كوفيد طويل الأمد، أو تكون موجودة بعد أشهر من نوبة العدوى الأولية، وفيما يلي العلامات العامة التي يجب البحث عنها:

- احمرار العينين

يشيع احمرار العينين والتهاب الملتحمة مع العديد من الالتهابات الفيروسية، أثار عدد من فاحصي البصريات الآن قلقًا متزايدًا من أن العيون الحمراء المتساقطة مع وجود إفرازات يمكن رؤيتها أيضًا في حالات كورونا ويمكن تفويتها بسهولة لأنها ليست علامة كلاسيكية.

ما يجعل احمرار العين المصابة بكورونا مختلفًا عن الالتهابات الفيروسية الأخرى هو أنه في حالة كورونا، يمكن أن تحدث عدوى العين بشكل ثانوي لعلامات أخرى، بما في ذلك الحمى أو الصداع، وبالتالي، إذا كنت قد عانيت من عدوى بالعين أو احمرار العيون في الماضي بسبب الحمى، فقد تكون حالة كورونا.

-ضباب الدماغ

من المعروف أن كورونا يسبب تداعيات على الذاكرة والمعرفة، حتى أن البعض أفاد بأنه يعاني من فقدان الذاكرة وصعوبة في القيام بالأعمال الروتينية.

كما أن الشعور بالارتباك وعدم التوازن وصعوبة التركيز أو مجرد تذكر الأشياء يمكن أن يكون أيضًا من مضاعفات كورونا، وبينما يمكن أن ينشأ ضباب الدماغ أيضًا من مشكلات طبية أخرى، إذا كنت تعيد سرد عدم قدرتك على التركيز بشكل حاد، أو تذكر الأشياء أو القيام بمهام يومية بسيطة، دون أي سبب فقد يكون كورونا سببًا للشك.

-سعال غير عادي

السعال هو أحد أبرز علامات الإصابة بفيروس كورونا حيث يشتبه في أن الفيروس يهاجم بشكل أساسي الجهاز التنفسي العلوي.

في حين أن السعال الجاف أكثر شيوعًا، فإن الناجين من كورونا يروون أيضًا أن نوبة السعال التي تعاني منها مع العدوى قد تكون مختلفة عن تلك التي عادة ما تكون أكثر ثباتًا، وتغيير صوتك ويصعب التحكم فيها، ويمكن أن يكون أيضًا من الأعراض المزمنة التي يمكن أن تستمر لأسابيع أو بضعة أشهر.

علامة أخرى لسعال كورونا من المحتمل أن يستمر لأكثر من نصف يوم، على عكس السعال العادي الذي يمكن أن يأتي ويذهب.

-المعاناة من درجة حرارة عالية

في حين أن الحمى ليست علامة بارزة في جميع حالات كورونا، إلا أن أولئك الذين يعانون من الحمى المصابة بالعدوى عادة ما يكون لديهم ارتفاع في درجة الحرارة يمكن أن تتراوح بين 99-103 درجة فهرنهايت، يمكن أن تأتي درجة الحرارة أيضًا وتختفي، وتستمر لأكثر من 4-5 أيام على امتداد، ومن المرجح أن تكون مصحوبة بقشعريرة وارتعاش.

يقترح بعض الخبراء أيضًا إذا شعر الشخص بالحرارة عند لمسه، خاصة على ظهره أو صدره، فقد يُنظر إليه على أنه علامة على الإصابة بفيروس كورونا.

-فقدان مفاجئ في حاسة الشم أو التذوق أو ضعف

من الحقائق المعروفة الآن على نطاق واسع أن فيروس SARS-COV-2 يمكن أن يزعج حواسك الشمية الأولية ويؤخر رائحة أو طعم الطعام أو بعض الروائح.

مما يُلاحظ بشكل متزايد، يمكن أن يعاني بعض الأشخاص أيضًا من ضعف حسي قبل وقت طويل من ظهور أعراض كورونا الكلاسيكية الأخرى، وبالتالي لا يكونون على دراية بتشخيصهم.

يحذر الأطباء الآن المرضى أيضًا من التنبه إلى الروائح الضعيفة أو الوهمية، إذا كنت قد عانيت على الأرجح من رائحة مشوهة، مثل رائحة شيء غريب وغير عادي مع الأطعمة / الروائح الروتينية دون سبب مسبق، فقد تكون أيضًا علامة على كورونا.

-ضيق في التنفس

تعد صعوبات التنفس وضيق التنفس من المضاعفات الشائعة المرتبطة بالعدوى الفيروسية، فقد تكون المعاناة من هذا أيضًا علامة على أنك قد تكون مصابًا بكورونا دون علم منك، ويمكن أن يصاحب ضيق التنفس، كما هو معروف طبيًا ضيق مفاجئ في الصدر وخفقان وسرعة في التنفس، فإنها علامة منبهة على احتمال إصابتك بكورونا من قبل، ومع ذلك فهو أكثر شيوعًا عند كبار السن والأشخاص الذين قد يعانون من مرض واحد أو أكثر.

-مشاكل الجهاز الهضمي

يوجد الآن ارتباط ناشئ لـ SARS-COV-2 يسبب كورونا ومشاكل في المعدة، وفقًا للبحث، قد يكون هناك قسم محدد من الأشخاص الذين يعانون ببساطة من أعراض معدية معوية لكورونا، مثل الإسهال والغثيان وتشنجات البطن وفقدان الشهية في حالة عدم وجود أعراض أخرى وعدم تشخيصهم، لوضع الأرقام في الاعتبار، فإن ما يصل إلى 48 ٪ من المرضى المقيمين خارج الصين كانوا مسؤولين عن آلام في المعدة ومشاكل خلال الأسابيع الأولى من انتشار الوباء.

-التعب والإرهاق

الإرهاق الذي يعانى منه فيروس كوفيد -19 لا مثيل له، وفقًا للعديد من الناجين من فيروس كورونا، كان هذا أيضًا أساسًا للعديد من دراسات الحالة والباحثين على مدار الأشهر الماضية حيث يحاول العلماء اكتشاف كيف ولماذا يتسبب SARS-COV-2 بالضبط في مثل هذا التعب المزعج والمزعج.

إذا كنت تعيد سرد المعاناة من التعب الشديد الذي جعلك غير قادر على القيام بالمهام، وكان لديك آلام جسدية سيئة وألم قد يستمر لمدة 3-4 أيام، فيمكن اعتباره علامة محتملة لكورونا.