«قبلة وحضن ودموع».. كواليس حفل زفاف محمد أبو جبل وسمارة يحيى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بـ«مشاهد رومانسية وفستان شفاف بكرانيش»، فاجأ لاعب نادي الزمالك، محمد أبو جبل، جمهوره أمس، بعقد قرانه على ملكة جمال العرب، الأميرة سمارة يحيى، في أحد فنادق القاهرة بالتجمع الخامس.

ظهر العروسين «أبو جبل وسمارة» في عدة مشاهد رومانسية:

أول نظرة

«يقفان وكل يدير ظهره للأخر»، قبل أن يلتفت محمد أبو جبل إلى عروسته، ويفاجأ بعروسته، ويقبل يديها، ويحتضها في تعبير واضح لسعادته بزواجه من سمارة يحيى، ملكة جمال العارب 2019، حيث قبل جبينها، واحتضنها، «وذلك بحسب مقطع نشره أحمد ياسين منظم حفل الزفاف».

لوك العروسة

ارتدت العروسة فستان من تصميم أحمد العقاد، و«أن شولدر، شفاف من منطقة البطن، له كرانيش، وفيش تيل»، وصففت شعرها لأعلى، ووضعت عليه فصوص لولي، وكان من تصفيف حمو محسن، أما المكياج بأنامل دينا راغب، والصور من تصوير أحمد راغب.

كلبش المأذون

وشارك أحمد ياسين منظم الفرح فيديو من لحظة ما بعد عقد القران، حيث ظهر العروسين يرتديان «كلبش» في إشارة منه لأبدية الزواج، ودخولهما سجن البيت.

رقص وغناء

ضحك ورقص وغناء وسعادة هكذا، عبرت صور حفل الزفاف التي وثقت لحظات الفرح وكتب الكتاب وفرحة بالدموع، بين أحمد أبو جبل، وزوجته سمارة يحيى.