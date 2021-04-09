محمد أبو جبل بـ«الكلبش» فى كتب كتابه على سمارة يحيى «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بعد ما لبس الكلبش»، احتفل محمد أبو جبل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بعقد قرانه على سمارة يحيى، ملكة جمال العرب الجزائرية، أمس، في حفل عائلي أقيم بأحد فنادق القاهرة، بينما حرص عدد كبير من لاعبي كرة القدم المصرية على تهنئة زميلهم.

وظهر برفقة أبو جبل اللاعب عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، بالإضافة إلى عدد كبير من الأهل والأصدقاء، حيث انتشرت عدة مشاهد مصورة من حفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

المأذون يضع الكلبش في يد محمد أبو جبل وعروسته

وفي دلالة على الأبدية، وبطريقة كوميدية، استخدم المأذون فى كتب كتاب محمد أبو جبل، وملكة جمال العرب الأميرة سمارة يحيى، الكلبش ليؤكد على أن الثنائي قد دخل عش الزوجية، وسيعيشون سويا للأبد في سجن الزواج، وذلك بوضع يد أبو جبل وعروسته في كلبش كان بحوزته.

ونشر «الفيديو» الذى تضمن كواليس حفل الزفاف، منظم الأفراح، أحمد ياسين، حيث تفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجمهور محمد أبو جبل، وذلك عبر العيديد من «علامات الإعجاب والتعليقات».