بعد محاولات للصلح.. القصة الكاملة لخلافات شيماء سيف وكارتر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسببت رسالة غامضة نشرتها الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها على موقع «انستجرام»، مع إلغاء متابعة زوجها محمد كارتر، فى إثارت الجدل بين جمهورها ومتابعيها لاحتمالية انفصالهما عن زوجها، بينما لم تقدم شيماء تفاصيل بشأن تلك الرسالة.

ويستعرض «هُن»، القصة الكاملة لحقيقة خلافات شيماء سيف و محمد كارتر، حيث بدأ انتشار الشائعات حولهما بعد أول رسالة غامضة كتبتها الفنانة شيماء سيف عبر حسابها على «انستجرام».

بداية خلافات شيماء سيف وكارتر

وبدأت شيماء سيف إثارة الجدل، بكتابتها رسالة غامضة، جعلت جمهورها يتكهن حول انفصال وشيك بينها وكارتر، حيث جاء نص رسالتها عبر موقع تبادل الصوروالفيديوهات إنستجرام: «كل شيء نصيب الحمد الله على كل حال»، دون توضيح سبب كتابة الرسالة أو ذكر أي تفاصيل أخرى بشأنها، مما أثار الجدل حول انفصالها عن زوجها.

إلغاء «متابعة بعض»

وبعد نشر تلك الكلمات، ألغت شيماء سيف وكارتر المتابعة عبر «انستجرام»، دون أن يذكر أي من الطرفين أسباب ذلك، فيما ظلت شيماء سيف ترسل رسائلها الغريبة والمبهمة لمرات.

رسالة غامضة جديدة لشيماء «خلافات مع كارتر»

رسالة غامضة جديدة شاركت بها الفنانة شيماء سيف متابعيها، عبر خاصية القصص القصيرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بعد تداول أنباء انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، وكتبت: «محدش يجى على نفسه علشان حد ماتجملوش في الناس على حساب نفسكم».

«سيبوا كل حد يبان على حقيقته عشان لما يأذيكم مش هتعرفوا تثبتوا عكس اللي جملتوه في عين الناس، وفي النهاية مفيش غير كلمة واحدة تتقال ربنا بس اللي عنده كل الحقائق، وهو الحكم العدل دعواتكم ونقطة ومن أول السطر».

كارتر فى طريق المصالحة مع شيماء سيف

بينما وجه المنتج محمد كارتر، منذ قليل رسالة رومانسية لزوجته محاولا الصلح، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» حيث كتب فيها: «من بعد ما عرفتك عمري في حياتي ما تخيلت حياتي من غيرك أنتى النفس اللي خارج وداخل مني أنتى الضحكة اللي بضحكها أنتي اللي في القلب».

«الناس كلها بتتعامل على إنك مراتي وهما ميعرفوش إنك بنتي أيوا والله بنتي وحببتي وكل حاجة ليا في الدنيا دي، بدعي ربنا في سري بأنه يخليكى ليا عمر وحب وقرب مبعرفش البعد أبدا».