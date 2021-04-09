مكياج وتسريحات شعر على طريقة رحمة رياض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 12:35 مساءً - رحمة رياض فنانة شابة تعتمد في إطلالاتها أساليب مكياج وتسريحات شعر متنوعة تواكب فيها صيحات الموضة والاتجاهات الرائجة. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أساليب مكياج وتسريحات شعر رحمة رياض، والتي تلهمك لوكات عصرية جذابة، لتختاري من بينها ما يعجبك.



أيلاينر غرافيكي لامع مع تسريحة الضفيرة الطويلة

أيلاينر غرافيكي لامع مع تسريحة الضفيرة الطويلة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



من المعروف أن تسريحة الضفيرة الواحدة، العالية والطويلة، هي من أبرز اتجاهات الموضة خلال هذا العام، وقد اعتمدتها رحمة رياض في إحدى إطلالاتها، مستعينة بوصلات الشعر. واختارت الى جانبها مكياج عيون قوياً يرتكز على تدرجات اللون البني والأيلاينر الأسود على طول خط الجفن العلوي، والأيلاينر الغرافيكي اللامع المجنح عند ثنية العين. أما الروج، فاعتمدته بلون محايد.

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مكياج عيون قوي مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

مكياج عيون قوي (الصورة من حسابها على إنستغرام)



وفي إطلالة أخرى، اعتمدت رحمة رياض مكياج عيون قوياً يرتكز على ظل العين الداكن عند زاوية العين الخارجية، وظل العين الوردي اللامع على الجفن العلوي، مع الأيلاينر الناعم وأحمر الشفاه النيود. ولتحديد داخل العين، استخدمت الكحل الأسود. وقد اختارت الى جانبه، تسريحة الشعر نصف المرفوع الويفي، مع الغرة الجانبية العالية قليلاً.

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مكياج ترابي مع تسريحة الكيرلي

تسريحة الكيرلي المنسدلة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تسريحة الكيرلي المنسدلة مع الغرة القصيرة التي تغطي الجبين، هي إحدى تسريحات الشعر التي اعتمدتها رحمة رياض، وهي تسريحة شبابية جذابة ورائجة. واختارت الى جانبها مكياج عيون ترابياً بلمسة لامعة، مع الأيلاينر الناعم والكحل الأسود داخل العين. أما الروج فاعتمدته باللون النيود الوردي، واستخدمت البلاش الوردي البارز على الخدين.

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مكياج زهري لامع مع تسريحة ذيل الحصان العالية

مكياج زهري مع تسريحة ذيل الحصان(الصورة من حسابها على إنستغرام)



شكل مكياج العيون الزهري اللامع مع الرموش البارزة والجريئة، وتسريحة ذيل الحصان العالية مع الغرة المسحوبة الى الخلف، إحدى إطلالات رحمة رياض الأخيرة، وهي إطلالة أنثوية وجذابة منحتها مظهراً شبابياً عصرياً. كما استخدمت فيها الأيلاينر الرفيع والروج الطبيعي.

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مكياج عيون حاد مع تسريحة الشعر الناعم

مكياج زهري مع تسريحة ذيل الحصان(الصورة من حسابها على إنستغرام)



وفي إطلالة مختلفة كلياً عن إطلالاتها الأخرى، اعتمدت رحمة رياض تسريحة الشعر الناعم المنسدل باللون البني الكراميل، مع الغرة القصيرة المنسدلة على الجبين. واختارت الى جانبها الروج البني الداكن الجريء، ومكياج العيون القوي بتدرجات الألوان الترابية، الى جانب ظل العين الفاتح واللامع عند ثنية ومدمع العين.

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