أجمل رسمات الأظافر الملونة لربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 12:35 مساءً - يُعَدُّ طلاء الأظافر مكمِّلاً لإطلالة النساء مع كل الأزياء، لذا تفضِّل الكثيرات من الفتيات اعتماد أفكار جديدة لـ رسومات الأظافر مع بداية كل موسم، ولأن فصل الربيع يضمُّ رسومات متنوعة من أشكال الزهور والألوان الهادئة في كل موسم، فسوف نلهمك اليوم عدة أساليب؛ لتجدي فكرة مميزة لعمل أظافرك بمواكبة خطوط الموضة.



طريقة رسم الزهور على الأظافر للربيع

رسمات الزهور الربيعية للاظافر



لا شك أنك تبحثين عن أسهل طريقة لرسم الزهور الربيعية على أظافرك لمنحك إطلالة باهرة، لذا يمكنك اتباع صيحة التنقيط بترتيب النقاط بطريقة معينة ليتكون لديك شكل الأزهار، وعليك هذه المرة أن تختاري ثلاثة ألوان؛ الأول يمثل الطلاء الأساسي للرسمة، والثاني لتلوين مركز الزهرة، والثالث للبتلات، وبعد جفاف الطلاء الأساسي على أظافرك استخدمي فرشاة رقيقة أو عود أسنان لرسم خمس نقاط على شكل دائرة، والتي تشكل بتلات الزهرة، وعندما تجف البتلات استخدمي لون الطلاء الثالث لترسمي دائرة صغيرة في مركز الزهرة، ويمكنك أن تضيفي مزيداً من التفاصيل عبر وضع نقطة صغيرة في مركز الزهرة باستخدام طلاء أبيض، أو تضيفي بعض الأوراق باستخدام الطلاء الأخضر، واحرصي على ألّا تضعي عدداً كبيراً من الأزهار على كل ظفر، ووفري مسافة جيدة بين كل زهرة والأخرى، ويمكنك اعتماد هذه الطريقة في أحد أظافرك وترك الآخر، وذلك بتدرجات لون الباستيل البنفسجي مع البنفسجي الداكن، أو باستخدام الفوشيا مع رسومات اللون الأبيض لأناقة باهرة.

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صيحة الأظافر الفرنسية "الفرنش" مع الزهور الربيعية

صيحة الاظافر الفرنسية مع الزهور الربيعية



تعود صيحة الأظافر الفرنسية إلى ربيع 2021، لذا يمكنك أن تطبقيها بالألوان الفاتحة لتواكبي صيحات هذا الفصل، لذا طبّقي الطلاء المؤسّس واحرصي على تقليل الطبقات؛ حتى لا تصبح الطبقات كثيفة وسميكة، وبعد أن يجف ابدئي بلفّ أطراف الأظافر بالشريط اللاصق بحسب قياس الخط الأبيض الذي تريدينه حسب طول أظافرك، ثم استخدمي الطلاء الأبيض وضعيه على الجهة العلوية من الظفر، وبعد أن تجفّ انزعي الشريط اللاصق واستخدمي طبقة من المناكير الشفّاف قبل منشِّف الطلاء، وإذا بقيت ترسّبات بعد إزالة الشريط يمكنك استخدام القلم المزيل لتنظيف حوافّ الظفر، وننصحك بتلوين أظافرك باللون السماوي والأبيض وترك ظفر واحد لتلوينه بالأبيض مع رسومات الأزهار باللون الأزرق والأخضر، بأسلوب ناعم وأنيق.

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صيحة تلطيخ الألوان على الأظافر

صيحة تلطيخ الألوان على الأظافر



لتطبِّقي هذه الصيحة، استخدمي اللون الأبيض لكامل أظافرك؛ لتضمني قاعدة تُظهر كل التفاصيل، ثم لطّخي بعض الألوان المفضلة لديك عليها ليظهر لك تصميم جميل على الأظافر، وفي هذه الطريقة يلزمك اختيار أربعة ألوان من طلاءات الأظافر، واستخدام فرشاة تضع على ظفرك أحد الألوان الأخرى التي تفضلينها، ثم لطّخي اللون على ظفرك بأسلوب بسيط، وكرري هذه العملية لكل لون ترغبين به حتى تحصلي على المظهر الذي يعجبك، كرسم طبعات اللون الزهري والأبيض والسماوي، مع دمج اللونين الذهبي والأسود؛ لإضافة بعض الفخامة.

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