إطلالات رمضانية من لولو العسلاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 12:35 مساءً - تنتهز المدونات الكويتيات شهر رمضان المبارك كفرصة لعرض تصاميم الأزياء العصرية المستلهمة من التصاميم العربية التقليدية كالقفطان والدراعة والعباية الخليجية، وبأفكار تواكب أحدث خطوط الموضة، ومن وحي أحدث إطلالات الإعلامية الكويتية، لولو العسلاوي، نرصد لكِ اليوم عدة أفكار لأزياء تليق بمظهرك الرمضاني.



لولو العسلاوي بفستان رمضاني باللون البيج

لولو العسلاوي بفستان رمضاني باللون البيج -الصورة من حسابها على الانستغرام



للوك رمضاني أنيق وبسيط مصمم بأسلوب عصري، نسقت لولو العسلاوي فستاناً باللون البيج مصمماً بطولَيْن مختلفين، مع أكمام منفوخة ومكشوفة، وزُين التصميم بقماش مطبع للخصر، مع اكسسوارات ذهبية اللون.

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جلابيات ملونة من لولو العسلاوي

جلابية ملونة من لولو العسلاوي -الصورة من حسابها على الانستغرام



تتميز جلابيات رمضان بألوانها الأنيقة والمواكبة لخطوط الموضة، لذا تأنقت لولو العسلاوي بجلابية سماوية مطبعة باللون الأزرق ودرجات الفوشيا، وصُممت برسوم الزهور والكتابات العربية مع خطوط من الساتان الفوشيا، وأكملت مظهرها باكسسوارات ذهبية وزرقاء بأسلوب ضخم لأناقة عصرية، وتزينت بجلابية مصممة بلونين مختلفين؛ البيج المطرز بالذهبي مع اللون الأصفر المزين برسومات خضراء أنيقة، وأكملت اللوك بقلادة من الخيوط البيضاء والمجوهرات، وأطلت بجلابية بيضاء مصممة بخطوط حمراء في الأطراف مع أقراط ضخمة فضية وحذاء مصمم بسلاسل فضية مختلفة لأناقة مثالية.



جلابيات الساتان للأجواء الرمضانية

جلابية ساتان يومية -الصورة من حسابها على الانستغرام



لأن الساتان يُعَدُّ من الأقمشة المميزة والمناسبة للأجواء الرمضانية الحارة، فقد ارتدَتْ لولو العسلاوي جلابية خضراء من الساتان المزين بأكمام مموجة باللون البني مع اللون الأحمر المطبع بالذهبي في الخلف، وأكملت اللوك باكسسوارات ذهبية لأناقة عصرية، وظهرت في اللوك الثاني بجلابية بيضاء من الساتان المصمم بدوائر سوداء في الأطراف، وتميز التصميم بأكمام منفوخة بشكل الجرس وبفتحة جانبية واسعة.

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العبايات المطبعة مع الأزياء الرمضانية

جلابية بكتابات عربية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تضفي العبايات المطبعة إطلالة محتشمة ومميزة على المظهر الرمضاني، لذا اختارت لولو عباية سوداء مزينة بشراشيب الخطوط البنية في الأطراف مع خطوط لامعة عريضة، وأُكمل التصميم بقماش ناعم مزين بخطوط طولية، مع فستان بذات التصميم، وتميزت إطلالتها بمجوهرات ذهبية مع فصوص لامعة، وتألقت في الإطلالة الثانية بعباية برتقالية مزينة بقماش الدانتيل الأزرق ومصممة بالذهبي في الأطراف مع خطوط حمراء ناعمة، وأكملت اللوك بأزياء اللون الأسود لأناقة عصرية.

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