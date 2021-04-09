كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 12:35 مساءً -

تحرص الكثيرات من النساء على التألق بتصاميم المجوهرات الفاخرة المميزة في مناسبات الإفطار والسحور الرمضانية، ولأن دور المجوهرات العالمية تقدم في كل موسم مجموعة من المجوهرات التي تحاكي الأجواء المليئة بالمناسبات، فسوف نرصد لكُنَّ اليوم أبرز مجوهرات فصل الربيع المصممة بأشكال الزهور، والتي يمكنك استيحاء عدة تصاميم منها لإطلالات شهر رمضان 2021.

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مجوهرات مزينة بأشكال الزهور لأجمل إطلالات رمضان 2021

قلادة Bouton de camélia من شانيل Chanel

قلادة Bouton de camélia من شانيل Chanel

من علامة شانيل Chanel، اخترنا لكُنَّ قلادة bouton de camélia المصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، وتُزين بالفصوص الماسية مع أوراق الشجر المنسدلة من الأسفل بأسلوب أنيق يليق بقفاطين رمضان 2021.

خاتم الوردة المتبلورة من ديور Dior

خاتم الوردة المتبلورة من ديور Dior

تستمد علامة ديور Dior في مجموعة Rose Dior Pré Catelan إلهامها من زهرة Monsieur Dior المفضلة، وتقدِّم من خلالها جواهر من الورود المتبلورة مثل باقة من الزهور الخالدة، ويُصنع هذا الخاتم من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا، ويُزَيَّن بفص ماسي دائري في أحد الطرفين، بينما يشكل اللون البنفسجي في الأعلى زهرة مميزة وجذابة ترافقك في مختلف إطلالات الربيع الرمضانية.

حلق تريليوم بالأحجار الملونة من لازوردي Lazurde

حلق تريليوم بالأحجار الملونة من لازوردي Lazurde

لأقراط أنيقة تناسب إطلالات رمضان، اخترنا لكُنَّ من علامة لازوردي Lazurde أقراطاً ناعمة وساحرة تمثِّل زهرة التريليوم الجميلة بألوان الباستيل من الذهب والأحجار الملونة بالأزرق والزهري؛ لتظهرك بإطلالة مميزة وفريدة في رمضان 2021.

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قلادة فيوريفر من بولغاري Bvlgari

قلادة فيوريفر من بولغاري Bvlgari

تُستوحى مجوهرات مجموعة «فيوريفر» من علامة بولغاري Bvlgari من الزهرة الرومانية رباعية البتلات، التي ترمز للسعادة والفرح ببريقها المصنوع من الذهب الأبيض المخرم والمرصع بالألماس المرصوف، والتي تُعانق الماسة المركزية في وسطها، لتمنحك أناقة فاخرة تليق بإطلالات رمضان 2021.

سوار وردة بياجيه Piaget

سوار وردة بياجيه Piaget

ينفرد سوار الوردة من بياجيه Piaget بطابع رقيق بفضل بتلاته المتألقة ووروده الحسية، ليتوافق مع انحناءات المعصم، ويناسب جميع الأساليب التي تعكس شغف جمال الطبيعة، ويُصمم السوار من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، ويُرَصَّعُ بـ190 ماسة بقطع بريانت، ليناسب إطلالات سحور رمضان 2021.

مشبك لاكي سبرينغ من فان كليف أند آربلز Van Cleef &Arpels

مشبك لاكي سبرينغ من فان كليف أند آربلز Van Cleef &Arpels

تحتفي مجموعة لاكي سبرينغ من فان كليف أند آربلز Van Cleef &Arpels بفصل الربيع من خلال الحلي المصممة بأشكال الخنافس والأزهار، ولإطلالات رمضان 2021 يمكنك أن تتزيني بمشبك من الذهب الزهري والعقيق الأحمر والأونيكس الذي يشكِّل عالم الطبيعة المعطاءة الخاص بالدار، إلى جانب فصوص اللؤلؤ المميزة.

قلادة ماسية من بوشرون Boucheron

قلادة ماسية من بوشرون Boucheron

قلادة «Point d’Interrogation» هي قلادة بوشرون Boucheron الكلاسيكية، وقد صُمِّمَتْ بأسلوب مميز لتصبح من القطع الأكثر شهرة؛ حيث كانت زهرة الزنبق زهرة مهمة للعلامة التجارية منذ القدم، ويُرمز لها في هذه المجموعة المصنوعة من الذهب الأبيض والألماس بأسلوب ملتف بطريقة مميزة ومفتوحة.

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