«دايما سند».. من هي زوجة خالد النبوي الثانية الداعمة له دائما؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

للمرة الثانية، أعلنت منى المغربى، زوجة الفنان خالد النبوي، مرض زوجها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كتبت: «خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له»، دون الكشف عن حالته الصحية.

وكانت المغربى، في بداية العام 2020، أعلنت مرض زوجها خالد النبوى، حيث كتبت: «خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى، أرجوكم تدعوا له»، ودائما ما تكون زوجته داعمة له في مرضه، وتكتب عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليدعو له الجمهور بالشفاء.

علاقة خالد النبوي وزوجته

في كل مرة يتعرض فيها الفنان خالد النبوي، لوعكة صحية يجد زوجته سندا ودعما له، فقد طلبت من جمهوره ومحبيه، الدعاء له، وتعد منى المغربي الزوجة الثانية لخالد النبوى الذى تزوج لأول مرة سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجب منها التوأم كريم ونور، قبل أن ينفصل عنها.

في عام 2002، وقع خالد النبوي في غرام منى المغربي، وتزوجها على الفور معلنا إنها حب حياته، وأنجب منها ابنه الذي عرف بحبه للتمثيل.

كيف يصف خالد النبوي زوجته

خلال حضوره إحدى المهرجانات معها، وصف خالد النبوي زوجته بأنها صديقته وحبيبته «اللي بقولها حاضر ونعم»، كما يحرص دوما على مشاركة الجمهور بصور له مع زوجته، ويظهر لها حبه الشديد.

تغيير صمامات بالقلب

بعد تقديم خالد النبوي شخصية طومان باي، أعلنت زوجته منى المغربي تعرضه لأزمة صحية حادة، حيث اضطر لتغيير صمامات بالقلب، وذلك بسبب ممارسته رياضة حادة لا تتناسب مع ما يأكله من طعام.

وفي 2021 أيضا، قدم خالد النبوي فيلم تسجيلي قصير عن مصر، وذلك خلال موكب المومياوات الملكية، وعقب عدة أيام فقط، أعلنت زوجته من جديد تعرضه لأزمة صحية دون الكشف عن تفاصيلها.