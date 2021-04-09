دراسة: الأطفال أصحاب «الانتباه الضعيف» عرضة للإصابة بمشاكل عقلية عند البلوغ

القاهرة - سمر حسين - صحة

«إن الأطفال الذين يعانون من مشكلات في الذاكرة ومن مدى انتباه ضعيف هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل عقلية عند الوصول لسن البلوغ»، وفق ما أوضحت دراسة حديثة أجرها باحثين من جامعة برمنجهام البريطانية.

وحلل العلماء بيانات لـ13988 شخصاً ولدوا بين عامي 1991 و1992 وأعيد فحصهم على مدى عقود، وشرعوا في البحث عن أية روابط بين المشكلات المعرفية في مرحلة الطفولة مثل «نقص التحكم ومشاكل الذاكرة»، وحالات الصحة العقلية في وقت لاحق من الحياة.

واكتشف الباحثون أن فترة الانتباه الضعيفة لدى الأطفال بعمر 8 سنوات يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب في سن 18، ومشاكل في الذاكرة في العاشرة، وتؤدى إلى الهوس الخفيف بعمر 22 عاما.

ويساعد التعرف على هذه المشكلات مبكرا في تقليل مخاطر الإصابة بمشكلات عقلية فيما بعد مثل اضطراب الشخصية والاكتئاب والذهان، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويعتبر العجز المعرفي من السمات الأساسية للاضطرابات العقلية، حيث تشير الدراسة إلى وجود صلة مهمة بين اضطراب الشخصية عند البالغين وأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في مرحلة الطفولة.

أعراض الاضطرابات العقلية

الشعور بالحزن أو الكآبة.

التفكير المشوَّش وضعف القدرة على التركيز.

المخاوف الشديدة أو القلق أو الإفراط في الشعور بالذنب.

تغييرات حادة في الحالة المزاجية.

الابتعاد عن الأصدقاء والأنشطة المعتادة.

التعب الشديد وانخفاض الطاقة أو مشاكل النوم.

الانعزال عن الواقع «الأوهام» أو البارانويا أو الهلاوس.

عدم القدرة على مواجهة المشاكل اليومية أو الضغوط.

صعوبة في الاستيعاب ومشكلات في فهم المواقف والأشخاص والتعامل معهم.