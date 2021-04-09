بعد تصدرها «التريند».. أبرز تصريحات الفنانة نيللي بعد «سنوات غياب» عن الشاشة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بعد غياب لسنوات».. تصدر اسم الفنانة نيللي، محركات بحث «جوجل»، عقب ظهورها مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج «مساء دى إم سى» المذاع على قناة دى إم سى، بعد سنوات من عدم الظهور على الشاشة.

يستعرض «هُن»، أبرز تصريحات الفنانة نيللي في البرنامج بعد تصدرها «التريند».

فترة «الفوازير» كانت أحلى من العسل

تعتبر فترة عملها في مجال الفوازير من أحلي أيام حياتها، حيث كانت أثناء تصوير تلك الفوازير لا تستطيع النوم بشكل جيد: «كنت بنام ربع ساعة بس في اليوم، وكانت فترة على قلبي أحلى من العسل».

دنيا سمير غانم تستطيع أن تكمل مسيرتي

أن الوحيدة التي تعتقد أنه بإمكانها أن تكمل مسيرتها في مجال الفوازير هي الفنانة دنيا سمير غانم.

خلاف بين نيللي والفنان محمود ياسين

نيللي تعترف أن فيلم «العذاب امرأة» من أكثر الأفلام القريبة إلى قلبها وتعتز به، و«هو المفضل على الإطلاق».

«عملت دور ميليقش عليا وأنا اللى اخترته ودخلته بتحدي لدرجة أن محمود ياسين استعجب من اختياري للدور لأن الشخصية كانت شريرة وهو كان عايزين أعمل شخصية تانية، ولكن يقال أنى عملته كويس، وطول الفيلم مكنتش بتكلم مع محمود ياسين لأنه كان واخد موقف أنى بعمل الدور ده وفي الآخر اتصالحنا بقى».