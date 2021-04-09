تفاصيل مرض نجل عمرو عبدالجليل: ابني داخل العمليات «ادعو له»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار النجم عمرو عبدالجليل قلق جمهوره بمشاركته منشور عبر صحفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يطلب فيه الدعاء لنجله بالشفاء العاجل، حيث كتب «عبدالجليل» في منشوره: «عبدالجليل ابني هيعمل عملية في العصب المخي التاسع عشان تعبان بقاله 4 سنين ونص ادعو له».

مرض نجل عمرو عبدالجليل

كما نشر نجل عمرو عبدالجليل الثاني، فيديو لشقيقه المريض قبل دخوله غرفة العمليات، مطالبا الجميع بالدعاء له، حيث كتب: «برجاء الدعاء لاخويا عبدالجليل عمرو عبدالجليل احنا فى أيام مفترجه ومحتاج دعواتكم ربنا يقومك منها بالسلامه يا حبيبي أن شاء الله».

تفاصيل مرض نجل عمرو عبدالجليل

وكان نجل عمرو عبدالجليل كتب تفاصيل مرضه: «الحمد لله الحمد لله من فضل رب العالمين ربنا قدر اني اعرف المرض اللي عندي بالظبط بعد 4 سنين ونص بتألم كل ثانيه فيهم، العصب المخي التاسع ده العصب بتاع الكلام والمضغ والبلع هو ده العصب اللي التهب عندي وانا واقف بغني من 4 سنين عشان كده مبقدرش اتكلم والا امضغ ولا ابلع خالص، انا بإذن الله هعمل العمليه دي مع الدكتور ده دكتور محمد عبد الفتاح استشاري علاج الألم والمخ والأعصاب دي عمليه تردد حراري علي العصب التاسع، كل اللي انا طالبه منكوا بس الدعاء رجاءا ادعولي».

ما هو مرض نجل عمرو عبدالجليل؟

التهاب في العصب المخي التاسع، وتتوسط الأعصاب البلعومية واللحمية التفاعل بين العديد من وظائف الجهاز الهضمي العلوي، وقد تحدث الاضطرابات أو الاتهابات في أي مكان من جذع الدماغ إلى العصب المحيطي ويمكن أن تؤدي إلى ضعف كبير في الكلام والبلع والتنفس.

عجز في العصب اللساني

تتوسط الأعصاب البلعومية اللسانية (IX) والأعصاب المبهمة (X) التفاعل المعقد بين العديد من وظائف الجهاز الهضمي العلوي، يعتمد البلع والتنفس والتواصل على التفاعلات الدقيقة بين المدخلات الحسية والمخرجات الحركية للعديد من الأعصاب القحفية، هذه العمليات ضرورية بشكل فردي للوظائف الحيوية الأساسية للمريض.

أعراض مرض نجل عمرو عبدالجليل

المرضى الذين يعانون من عجز في العصب اللساني البلعومي أو المبهم قد يصابون:

عسر البلع.

بحة الصوت.

ضيق التنفس.

أو مزيج من هذه الأعراض.

تشخيص مرض نجل عمرو عبدالجليل

العديد من الأعراض خفية وتتداخل مع عمليات مرضية أخرى، مما يجعل التشخيص بعيد المنال في بعض الأحيان.

يزداد التشخيص تعقيدًا بسبب الصعوبات في تحديد موقع الالتهابات المسببة للمرض.

يعمل أطباء الأعصاب وأطباء الأنف والأذن والحنجرة وأخصائيي أمراض النطق معًا لتشخيص هذه الاضطرابات الصعبة وعلاجها.