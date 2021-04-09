بعد عقد قرانهما أمس.. زوجة أبو جبل ليست «ملكة جمال العرب الحقيقية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشهير بـ «جباسكي» عقد قرانه أمس الخميس، في حفل عائلي بأحد فنادق القاهرة وحرص عدد كبير من لاعبي كرة القدم المصرية على تهنئة زميلهم وظهر معه اللاعب عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك خلال صور الزفاف التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة.

وسمارة يحي زوجة أبو جبل التي تنحدر أصولها من مدينة بومرداس شمال الجزائر شاركت في أكثر من مسابقة للحصول على لقب ملكة جمال، وفي مطلع شهر مارس عام 2020 أعلن منظمو المسابقة سحب لقب «ملكة جمال العرب» لسنة 2019 منها وذهب إلى وصيفتها في المسابقة فريال حمامة.

وتوجت زوجة محمد أبو جبل البالغة من العمر25 عامًا بلقب ملكة جمال الجزائر في عام 2018 ولم تحصل على لقب ملكة جمال العرب كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف المتحدث الرسمي باسم المسابقة بحسب جريدة "النهار" الجزائرية، أنه تم سحب اللقب من سمارة بسبب عدم التزامها ببنود العقد المبرم بينهما لذا فهي ليست ملكة جمال العرب الحقيقية.

وعلقت سمارة يحيى على هذا النبأ، عبر صفحتها على إنستجرام، أنها ترفض هذا القرار، وتعتبر أنها لا تزال ملكة جمال العرب بعد تتويجها في القاهرة، كأول جزائرية حصلت على هذا اللقب العربي.

بعد عقد قرانها على محمد أبو جبل.. معلومات عن الأميرة سمارة ملكة جمال الجزائر

ويعرف عنها دعمها لوطنها الجزائر لها حيث دونت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد حصولها على اللقب قائلة: «أنا فخورة جدا بأنني وقفت على هذا المسرح في مسابقة بهذا الحجم لأشرف بلدي الغالي الجزائر، شكرا وألف شكر لكل من ساندني وفرح لي من أبناء بلدي، دمتم لي».

وتداول عدد كبير من جمهور نادي الزمالك صور من حفل زفاف نجم فريق القلعة البيضاء محمد أبو جبل الذي انتقل إلى نادي الزمالك عام 2013 قادمًا من فريق إنبي في الانتقالات الصيفية آنذاك ثم انتقل إلى فريق سموحة عام 2016 وعاد اللاعب لصفوف الفريق الأبيض عام 2019.