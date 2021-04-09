منها «الخيار والمانجو».. خضروات وفواكه تحافظ على رطوبة الجسم في الصيف

القاهرة - سمر حسين - صحة

نحتاج في فصل الصيف إلى تناول الخضار والفاكهة التي تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، منها كما ذكرها موقع times of india.

البطيخ

لا شيء أفضل من تناول البطيخ في أيام الصيف الحارة. يتكون البطيخ من 92٪ ماء وهو أحد أكثر الأطعمة المرطبة التي يمكن تناولها.

المانجو

المانجو هي فاكهة صيفية مفيدة ومليئة بالعناصر الغذائية. يمكن صنع العصائر من هذه الفاكهة أو تناولها كما هي. تحتوي فاكهة المانجو على نسبة عالية من السعرات الحرارية لذلك يجب تناولها باعتدال.

كما أنها غنية بفيتامينات A و C، والصوديوم والألياف وأكثر من 20 معدنًا آخر، يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة والوقاية من السمنة وأمراض القلب والسيطرة على مرض السكري.

إضافة إلى فوائدها، تتكون هذه الفاكهة من 88٪ من الماء، ويمكن أن يساعد تناولها في الصيف في الحفاظ على مستوى السوائل المثالي في الجسم.

البرتقال

يعتبر البرتقال مصدراً غنياً للبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي ضروري للحفاظ على الصحة في الصيف. تؤدي الحرارة الزائدة إلى فقدان الجسم للبوتاسيوم من خلال العرق، مما قد يؤدي إلى تقلصات العضلات. يمكن أن يساعد تناول هذه الفاكهة الحمضية على تجديد إمدادات البوتاسيوم والحفاظ على رطوبة الجسم.

الخيار

يمكن لخصائص التبريد الطبيعية للخيار، أن تحمي من الجفاف وارتفاع درجة الحرارة. كما أن الخيار غني بفيتامين K والبوتاسيوم والماغنسيوم، ويحتوي على 95٪ من الماء وكمية قليلة من السعرات الحرارية. يمكن أن يساعد الخيار أيضًا في إزالة السموم من الجسم والحفاظ على بشرة صحية وجميلة.

الطماطم

الطماطم الحمراء غنية بفيتامينات A ،B 2، C وحمض الفوليك، والكروم، والألياف، والبوتاسيوم والمواد الكيميائية النباتية. يمكن أن تقي هذه الفاكهة من الإصابة بالسرطان واضطرابات المناعة الذاتية وأمراض القلب.