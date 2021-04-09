الجاذبية عنوان المكياج في صيف 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تعد الجاذبية عنوان المكياج في ربيع وصيف 2021؛ حيث يتألق المكياج بالألوان الزاهية والبرّاقة ليمنح المرأة إطلالة مشرقة تشيع أجواء البهجة والتفاؤل.

ظلال جفون ذهبية

وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر أن مكياج الصيف يسلط الضوء على العيون؛ حيث تتلألأ ظلال الجفون هذا الموسم ببريق الذهبي والبرونزي لتمنح المرأة إطلالة ساحرة تأسر الألباب.

كما يخطف الآي لاينر الأنظار إليه من خلال حجمه السميك والعريض، وكذلك ألوانه الزاهية كالأخضر.

شفاه مثيرة

ومن جانبها أشارت خبيرة التجميل الألمانية ريكاردا تسيل إلى أن الشفاه تتألق هذا الصيف بدرجات اللون الأحمر المشرقة والصارخة لتبوح بأنوثة المرأة.

وللحصول على نتيجة مثالية تنصح تسيل بتحديد معالم الشفاه أولا بواسطة قلم تحديد شفاه، ثم وضع درجة الأحمر المرغوبة.

إطلالة طبيعية

وبالنسبة للوجه، أشارت تسيل إلى أن إطلالة (No Make-up Dewy Look) تشهد رواجا كبيرا هذا الصيف، وهي إطلالة تبدو معها البشرة طبيعية كما لو كانت المرأة لا تضع مكياجا.

وفي الوقت ذاته تتمتع البشرة بمظهر نضر كالندى، كما لو كانت المرأة قد قامت بترطيب بشرتها للتو؛ حيث تتلألأ البشرة بلمعان رقيق مفعم بالصحة والجمال.