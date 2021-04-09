«لحظات رومانسية» بين سمارة يحيى وأبو جبل قبل نزوله التمرين (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقد الزوجان محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وسمارة يحيى، جلسة تصوير توثق زفافهما قبل عقد قرانهما أمس الخميس، فى حفل عائلى بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وحضر الحفل العديد من زملاء اللاعب واصدقائه في المجال الرياضي والفني.

وبعد ساعات من عقد قرانه سيشارك حارس الزمالك في المران المقرر عقده اليوم الجمعة، بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة فريق تونجيت السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث إن اللاعب تم اختياره في قائمة المباراة من قبل مدرب الفريق الفرنسي باتريك كارتيرون.

وتداول عدد كبير من جمهور نادي الزمالك صورا من حفل زفاف نجم فريق القلعة البيضاء محمد أبو جبل الذي انتقل إلى نادي الزمالك عام 2013 قادمًا من فريق إنبي في الانتقالات الصيفية آنذاك ثم انتقل إلى فريق سموحة عام 2016 وعاد اللاعب لصفوف الفريق الأبيض عام 2019.

ولم يظهر أبو جبل في التشكيل الأساسي مع الزمالك خلال المباريات الماضية حيث كان يتواجد بديلًا لحارس الفريق محمود عبدالرحيم جنش.

وأقام أبو جبل حفل زفافه وسط أجواء عائلية، وبحضور زميله عبدالله جمعة من الفريق الأول للزمالك.

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وعقد أبو جبل قرانه قبل يومين من مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي التي ستقام غدا السبت، على ستاد القاهرة في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتصدر زواج نجم الزمالك على سمارة يحيى التي تنحدر أصولها من مدينة بومرداس شمال الجزائر، صفحات وسائل التواصل الاجتماعي أمس، وهي ملكة جمال سابقة شاركت في أكثر من مسابقة للحصول على لقب ملكة جمال، وفي مطلع شهر مارس عام 2020، أعلن منظمو المسابقة سحب لقب «ملكة جمال العرب» لسنة 2019 منها، وذهب إلى وصيفتها في المسابقة فريال حمامة.