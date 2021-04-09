القبض على ملكة جمال سريلانكا السابقة للمتزوجات.. والسبب «تاج»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ألقت الشرطة في سريلانكا، القبض على ملكة جمال البلاد السابقة للمتزوجات، كارولين جوري، بعد شجار على المسرح أصيبت خلاله الفائزة الجديدة باللقب بوشبيكا دي سيلفا، في واقعة أثارت الجدل أمام ملايين المشاهدين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

والمسابقة كانت جزءا من التنافس على لقب «مس وورلد»، حيث تتنافس الفائزات من كل دولة من أجل الظفر بتاج ملكة جمال العالم للمتزوجات.

وتوجت «بوشبيكا» باللقب، في حفل نقلته وسائل الإعلام، الأحد الماضي، إلا أن «كارولين»، الملكة السابقة التي كان من المفترض أن تتوجها، نزعت التاج عن رأسها بحجة أنها مطلقة وليست متزوجة، ووضعته على رأس صاحبة المركز الثاني.

وقالت «كارولين»، للجمهور، إنها اتخذت خطوات لجعل التاج يذهب لصاحبة المركز الثاني، حيث إن هناك قاعدة تمنع المطلقات من الفوز باللقب.

«دي سيلفا»: لست مطلقة رسميا بل منفصلة عن زوجي

ودفع التصرف المفاجئ، «بوشبيكا» للخروج من المسرح باكية، وفقا لما أظهره فيديو التتويج، وقالت «دي سيلفا»، إنها ليست مطلقة رسميا، بل هي فقط منفصلة عن زوجها، وكتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها تعرضت لإصابات من جراء إزالة التاج عن رأسها بالقوة.

وأشارت دي سيلفا، إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق كارولين، بعد تعرضها لمعاملة مهينة.

وقالت دي سيلفا، إنها ذهبت إلى المستشفى، لتلقي العلاج من إصابات في الرأس، أثر الحادث، مضيفة في مؤتمر صحفي، إن هناك الكثير من الأمهات العزباوات مثلها يعانين في سريلانكا، وهذا التاج مخصص لأولئك النساء، أولئك الأمهات العزباوات اللائي يعانين من أجل تربية أطفالهن بمفردهن، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

من جانبه، قال متحدث باسم الشرطة السريلانكية، إنه تم القبض على كارولين وعارضة الأزياء تشولا بادميندرا التي تورطت في الشجار أيضا، بتهمة الإيذاء البسيط والفعل الجنائي، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

واستجوبت الشرطة السريلانكية، المتهمتين، إلى جانب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة تشانديمال جاياسينجي.

وفي سياق متصل، أعلن منظمو المسابقة، إعادة تتويج بوشبيكا، وقالوا إنهم يتوقعون من كارولين أن تصدر اعتذارا علنيا.