منها القهوة.. طرق للتخلص من روائح قلي الطعام في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر رائحة القلي من أكثر الروائح المزعجة وتثير الشعور بالاختناق في المطبخ، خاصة في فصل الصيف، وأنتِ تعدين الطعام في المطبخ لأفراد أسرتك، ما يجعلها تنتشر في كل أرجاء المنزل، بعد أن يمتلئ المطبخ بالأدخنة الكثيفة ورائحة الزيت، خاصة إذا كنتِ لا تعتمدين على أجهزة شفط الروائح، أو فتح النوافذ، ولكن يبدو أنه يمكنك أن تعتمدي على بعض الحيل السهلة التي تمنع انتشار تلك الروائح ومنها:

أن تقومي بفتح جميع نوافذ المنزل وتشغيل المراوح في جميع الغرف أثناء قلي الأطعمة المقلية، فرغم أنها تحظى بروائح زكية للغاية عندما يكون الطعام مُعَداً على المائدة إلى أنها تضفي رائحة نفاذة على الستائر والملابس، ولذلك هناك أكثر من حيلة.

قومي بغلق الأبواب الخاصة بالغرف جيدًا حتى لا تصل الرائحة لغرف النوم وغرفة المعيشة والحمام، وإذا كان مطبخك مفتوحاً في الصالة فمن الأفضل فتح نوافذ الصالة لطرد الروائح الناتجة عن القلي.

يمكنك أيضًا استخدام خليط من ملعقة خل مع كوب من المياه واتركي الخليط يغلي في قدر صغير حيث خليط الخل مع الماء يساعد على إخماد رائحة القلي النفاذة وتتفوق على رائحة القلي ويساعد أيضًا على قشور الحمضيات أو أعواد القرفة مع الفانيليا للحصول على رائحة طبيعية.

ومن أفضل طرق التغلب على روائح القلي في أرجاء المنزل هي وضع القليل من البن المطحون في طبق وتركه على المنضدة طوال الليل لامتصاص أي روائح إضافية في المطبخ أو ضعي القهوة المطحونة في إناء حتى تغلي فذلك يساعد على امتصاص روائح القلي. أخصائية تغذية: نظام الطعام النباتي يقلل الإصابة بأمراض القلب والسكر

ومن الطرق التي تساعد على إخماد هذه الروائح النفاذة نتيجة القلي بالزيت هي خل التفاح والبرتقال، فكل ما عليك هو تقشير البرتقال وخلط القشر مع كمية كافية من الخل مع لتر من الماء الدافئ.