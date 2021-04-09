احذري ممارسة الرياضة بشكل مكثف بعد الولادة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

حذرت الدكتورة سوزانه فيبر من العودة إلى ممارسة الرياضة بشكل مكثف بعد الولادة؛ حيث يرفع ذلك خطر الإصابة بمتاعب صحية مثل السلس البولي ومشاكل بقاع الحوض.

وأوضحت طبيبة الأمراض النسائية وأخصائية الطب الرياضي الألمانية أنه ينبغي على المرأة خلال فترة النفاس، أي فترة ما بعد الولادة والتي عادة ما تستغرق 6 إلى 8 أسابيع، الميل إلى الراحة والاستشفاء.

وأضافت فيبر أنه لا بأس من التنزه وركوب الدراجات الهوائية وممارسة تمارين تقوية قاع الحوض، إذا كانت الحالة الصحية تسمح بذلك مع عدم الشعور بأية آلام وليس هناك أي خطر يهدد صحة المرأة.