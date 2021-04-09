راغب علامة: شاهدت حبي الأول بعد نجاحي فطلبت منها الصعود على المسرح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الفنان راغب علامة، إنه كان يساعد والدته في كل ما تحتاجه في المنزل بلا استثناء، كما أنه عمل كسمكري وأحيانا كان يقوم بإصلاح كل أجهزة المنزل إذا أصابها عطب، «بالنسبة ليهم أنا حلال المشاكل في البيت».

ندمت على ضياع شهاداتي المدرسية وأكثر من 20 عودا

وأضاف «علامة»، خلال استضافته ببرنامج «اليسرة» والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يندم كثيرا لأنه لم يحافظ على شهاداته المدرسية وأكثر من 20 عودا وأوراق فيها كلمات أغانيه الأولى باستديو الفن، «حينها لم أشعر بقيمتهم، ولكن دلوقتي بعض صوابع الندم، بقول يارتني حافظت عليهم».

علامة عن لقائه بحبه الأول: كانت اتجوزت ومعاها زوجها.. ندهت عليها بالأسم

وأوضح «علامة»، أنه حب إحدى زميلاته في الفصل عندما كان بعمر 9 سنوات، وبعد تركه للمدرسة وانشغاله بحياته وعمله الفني، فوجئ بوجودها عندما كان أعلى المسرح في إحدى حفلاته، «كانت هي اتجوزت ومعاها زوجها، وندهت عليها بالأسم وطلعت على المسرح».

علامة: والدي ضربني مرة وماما كانت الليدر وبتدير البيت

وأشار إلى أن والده ووالدته كانا عادلين تماما في معاملتهما مع أبنائهما، حيث إن والده لم يضربه إلا مرة واحدة في حياته عندما صعد على إحدى شجرات الليمون وقام بأخذ الليمون منها، «هو كان بيعلمني لما أدخل على جنينة حد استأذن، وماما كانت إيدها والكف، وكانت الليدر وبتدير البيت».