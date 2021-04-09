رضوى الشربيني: الـ«strong woman» ليست شريرة أو نقمة: خدها قوية تسندك

القاهرة - سمر حسين - أخبار من الوطن نيوز

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن مصطلح «strong independent woman»، يعني المرأة المستقلة القوية التي تعتمد على نفسها، مشددة على أن هذه المرأة ليست شريرة أو نقمة على الرجال.

وأضافت «الشربيني»، في برنامجها «هي وبس» المذاع على قناة «cbc سفرة» الفضائية، الخميس، أن هناك نقاشا كبيرا انتشر خلال الفترة الماضية حول هذا المصطلح وتعريفه، مشددة على أن قوة المرأة بينها وبين نفسها، وليس شرطا أمام الناس، وقوتها لا تعني وجود طرف ضعيف، موضحة: «أنا قوية بيا وعلشاني ماليش أي علاقة خالص بأي أطراف حواليا».

وتابعت الإعلامية أن الشخص القوي يريد كل من حوله أقوياء، ولذلك فإن فكرة المرأة القوية لا تعني أنها «مفترية» أو أن الطرف الآخر ضعيف، لأن هناك فارقا كبيرا بين «الافترا على خلق الله»، وبين القوة.

وشددت على أن مسألة قوة المرأة ليس له أي علاقة بالخِطبة أو فسخ الخِطبة، لأن المرأة يجب أن يكون لها كيان مستقل، وهذا يساعد شريك حياتها، وليس عيبا نهائيا أن تكون المرأة «strong independent woman» ومعتمدة على نفسها في بعض الأحيان.

التعاون في الحياة

ولفتت إلى أن البعض يربط بين المرأة القوية المستقلة، والمرأة المطلقة والشريرة والتي تكره الرجال، وهذا أمر خاطئ، ولكن المرأة يمكن أن تكون قوية مع الناس وضعيفة مع زوجها، والمرأة القوية ليست شريرة أو نقمة على الرجال والمجتمع.

وأكدت أن الحياة شراكة وليس شرطا أن تكون المرأة هي الطرف الضعيف لكي تكون الحياة جيدة، و«خدها قوية تسندك، والست اللي اختارت أن تكون قوية ومعتمدة على نفسها ليس لاختيارها علاقة بأن تكون مطلقة أو نقمة على الرجال أو تكرههم، أو أنها شريرة ومتسلطة».