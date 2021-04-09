"ملكة جمال العرب".. معلومات عن سمارة يحيى زوجة حارس الزمالك محمد أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

احتفل محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، اليوم الخميس، بعقد قرانه على سمارة يحيى ملكة جمال الجزائر لعام 2018 والعرب لعام 2019

أقيم عقد القران في أحد فنادق القاهرة وسط عدد حضور من لاعبين نادي الزمالك والعائلة.

"الخليج 365" يعرض معلومات عن سمارة يحيى ملكة جمال الجزائر لعام 2018 وملكة جمال العرب لعام 2019:

- ولدت أميرة في مدينة بومرداس في شمال الجزائر.

- حصلت "سمارة" على ليسانس في التسويق وأكملت دراساتها العليا في الولايات المتحدة في مجال الاتصالات.

- درست اللغة اﻹنجليزية في بريطانيا لمدة عام.

- تحب أميرة التصوير والفن ودائمًا ما تحرص على رشاقتها وتلعب الرياضة.

- تركز حاليًّا على عملها كموديل في مجال الموضة بعد فوزها في مسابقات ملكات الجمال.

- دخلت عالم الموضة بترشيح من شقيقتها.

- في العام الماضي تم سحب لقب ملكة جمال العرب منها لعام 2019 وذهب إلى وصيفتها فريال حمامة.

- هي تحب الرياضة وتهتم بها ومن هنا تعرفت على زوجها محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك ونشأت بينهما قصة حب توجت بالزواج.