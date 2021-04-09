"باﻷبيض الساحر".. عقد قران أبو جبل حارس الزمالك على ملكة جمال العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:
احتفل محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، اليوم الخميس، بعقد قرانه على سمارة يحيى ملكة جمال الجزائر لعام 2018 والعرب لعام 2019
أقيم عقد القران في أحد فنادق القاهرة وسط عدد حضور من لاعبين نادي الزمالك والعائلة.
سمارة يحيى من أصول جزائرية وارتدت خلال عقد القران، فستان أبيض تتميز قصته بكتف واحد كات (one shoulder) وبه كرانيش من اليد وضيق بقصة السمكة بتصميم من أحمد العقاد وميكاب من دينا راغب.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت إكسسورات مكونة من حلق كبير و عقد ماسي رقيق إسوارة في اليد واعتمدت مكياجاً قوياً ورروج باللون النيود الغامق مما زادها جمالاً واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً وبه فصوص لامعة.