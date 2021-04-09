"باﻷبيض الساحر".. عقد قران أبو جبل حارس الزمالك على ملكة جمال العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

احتفل محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، اليوم الخميس، بعقد قرانه على سمارة يحيى ملكة جمال الجزائر لعام 2018 والعرب لعام 2019

أقيم عقد القران في أحد فنادق القاهرة وسط عدد حضور من لاعبين نادي الزمالك والعائلة.

سمارة يحيى من أصول جزائرية وارتدت خلال عقد القران، فستان أبيض تتميز قصته بكتف واحد كات (one shoulder) وبه كرانيش من اليد وضيق بقصة السمكة بتصميم من أحمد العقاد وميكاب من دينا راغب.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إكسسورات مكونة من حلق كبير و عقد ماسي رقيق إسوارة في اليد واعتمدت مكياجاً قوياً ورروج باللون النيود الغامق مما زادها جمالاً واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً وبه فصوص لامعة.