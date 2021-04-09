لماذا يولد بعض الأطفال بشعر والآخر بدون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور جمال

كان يُعرف قديماً أن المرأة التي تعاني من حرقة المعدة أثناء الحمل ستنجب طفلًا بشعر، ولكن في عام 2006، نظر الباحثون في هذا الأمر ووجدوا أنه من بين 28 امرأة تعاني من حرقة المعدة، أنجبت 23 منهن أطفالًا لديهم الكثير من الشعر، وفي هذا التقرير سنعرف أسباب حدوث ذلك، وفقا لموقع "Brightside"

1- قد يبدو شعر الأطفال حديثي الولادة مختلفًا عندما يكبرون:

يولد الأطفال بكل بصيلات الشعر في فروة رأسهم التي سيحصلون عليها في حياتهم، ومع ذلك، فإن شعر الطفل أو عدم وجوده لا يؤكد أن هذا الذي سيكون لديه عندما يكبر.

يمكن للطفل المولود بشعر كثيف أن يصبح أصلع بعد بضعة أشهر، والطفل الأصلع يمكن أن ينمو شعرًا كثيفًا بعد بعض الوقت، ويمكن أن تكون خصلات شعرهم الجديدة مختلفة تمامًا عن طبيعتهم منذ الصغر.

2- تلعب الجينات الوراثية دوراً كبيراً:

في حين أن الخبراء ليسوا متأكدين بنسبة 100٪ من سبب ولادة بعض الأطفال بالشعر والبعض الآخر لا، فإنهم يعتقدون أن الجينات والحمض النووي يكون لهما دور في ذلك، عادة ما يحدث نمو الشعر في الأسبوع الثلاثين من الحمل، فإذا بدأ الطفل في نمو الشعر في الرحم، فبنسبة كبيرة يظل حينما يكبر.

3- يمكن أن يكون بسبب هرمونات الأم:

تكون مستويات الهرمونات مرتفعة داخل الرحم، لذا فقد تساعد في تعزيز نمو الشعر عند الطفل، ومع ذلك، بعد الولادة تنخفض مستويات الهرمون بشكل كبير، ما يؤدي هذا إلى إبطاء نمو شعر الأطفال حديثي الولادة وسقوطه.

4- ليس له علاقة بتغذية الطفل:

نظرًا لأن الأطفال يولدون بكميات مختلفة من الشعر، فقد يشعر بعض الأمهات بالقلق من أن ذلك يرجع إلى أن الأم لم يكن لديها ما يكفي من العناصر الغذائية أثناء الحمل، أو أن الطفل لم يحصل على ما يكفي من الكالسيوم.

لكن هذا ليس صحيحًا في الواقع ومن الطبيعي أن يكون شعر الأطفال ضعيفًا حتى أول سنة.

ولكن في بعض الحالات إذا كان الطفل لا يحتوي على ما يكفي من الحديد أو يعاني من أمراض يمكن أن يتأثر نمو شعرهم، ولكن عادة سيكون هناك علامات أخرى تنبهك لا تتعلق بالشعر.

5- بعض الأطفال حديثي الولادة لديهم شعر ناعم على جسمهم يتساقط:

هو ما يعرف باسم (لانوجو) هو الشعر الذي يغطي جسم بعض الأطفال حديثي الولادة، يصاب الأجنة به في الشهر الرابع أو الخامس من الحمل ويختفي في الشهر السادس أو السابع، ولكن يولد بعض الأطفال به فلا تقلقي هذا أمر طبيعي وسيتساقط مع الوقت.

6- الأطفال الذين يعانون من تساقط الشعر أمر طبيعي:

يفقد معظم الأطفال حديثي الولادة بعضًا من شعرهم أو كله في الأشهر الستة الأولى من حياتهم، من الشائع أن يفقدوا شعرهم نتيجة احتكاك فروة رأسهم بالمرتبة، أو إذا كانت لديهم عادة ضرب الرأس، سيكون هناك قدر أقل من هذا الاحتكاك بمجرد أن يبدأوا في التحرك أكثر، أو الجلوس أو ببساطة تجاوز هذه العادات فلا تقلقي سينمو الشعر مرة أخرى.